Inspección técnica vehicular: octubre es el mes establecido para los vehículos con placas que terminan en 7

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los conductores deben prestar atención al último dígito de su placa de rodaje para evitar que se les pase el plazo correspondiente a la inspección técnica vehicular. De acuerdo con el cronograma vigente, octubre es el mes establecido para los vehículos cuyas placas terminan en 7, recordó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

La entidad precisó que los vehículos particulares deben someterse a su primera inspección técnica vehicular de manera obligatoria a partir del cuarto año de antigüedad. Para determinar este periodo, se toma como referencia el año siguiente al de fabricación consignado en la Tarjeta de Identificación Vehicular. Luego de la primera revisión, el trámite debe efectuarse cada año.

¿Qué vehículos deben pasar revisión y qué se evalúa?

La inspección técnica vehicular busca comprobar que los vehículos que circulan por las vías públicas se encuentren en condiciones adecuadas para hacerlo y que cumplan con los límites de emisiones contaminantes establecidos por la normativa vigente.

Durante esta evaluación se revisan diferentes componentes de la unidad, entre ellos los sistemas de frenos, dirección y suspensión, además de las luces y los neumáticos. También se verifica el nivel de emisiones contaminantes, con el objetivo de determinar si el vehículo cumple con las condiciones técnicas necesarias para continuar circulando.

En el caso de los vehículos destinados al servicio de taxi, transporte público, transporte turístico y transporte de materiales peligrosos, las condiciones son distintas. Estas unidades deben realizar su primera inspección técnica a partir del tercer año de fabricación y, posteriormente, renovar el certificado cada seis meses debido a sus características y nivel de uso.

Por ello, los propietarios deben verificar con anticipación la vigencia de su certificado y acudir a un Centro de Inspección Técnica Vehicular (CITV) autorizado para realizar el procedimiento correspondiente.

Revisa el cronograma antes de que termine el año

La programación de las inspecciones técnicas vehiculares continúa durante los últimos meses del año de acuerdo con el último número de la placa. Así, las unidades con placas terminadas en 7 tienen octubre como mes correspondiente, mientras que las terminadas en 8 deberán realizar el trámite en noviembre.

Finalmente, los vehículos cuya placa termina en 9 tienen diciembre como periodo establecido para efectuar la revisión. Los propietarios pueden consultar los Centros de Inspección Técnica Vehicular autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para identificar dónde realizar el procedimiento.

La revisión técnica no solo permite cumplir con una obligación establecida para los propietarios, sino también comprobar que las unidades se encuentren en condiciones apropiadas de seguridad y con emisiones dentro de los límites permitidos. Por ello, la Sutran recomienda no esperar hasta los últimos días del mes para realizar el trámite y evitar inconvenientes relacionados con la vigencia del certificado.