Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la divisa este martes 6 de octubre?

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A cuánto está el dólar hoy en Perú? Conoce cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio de la moneda en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de este martes 6 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Tras la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ciudadanía no deja de lado la información relacionada al comportamiento del dólar este martes 6 de octubre. Pues bien, el precio de la divisa estadounidense es un indicador seguido muy de cerca por empresarios, inversionistas y la ciudadanía a pie, debido a su impacto en diferentes actividades económicas.

Además, antes de realizar alguna operación financiera con dólares en el mercado cambiaro peruano es ideal recordar que el precio de la moneda extranjera puede variar en el transcurso de la jornada de hoy debido a distintos factores locales e internacionales como la política monetaria en EE. UU., el precio de las commodities, incertidumbre política o económica en Perú, la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así que si estás pensando en comprar o vender dólares, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 6 de octubre según el portal oficial de la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MARTES 6 DE OCTUBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 5 de octubre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,423 S/ 3,435

¿Bajó el precio del dólar? Los valores reflejados en la Sunat reflejan que el valor de la divisa presenta una leve variación a la baja en comparación con el día de ayer, lunes 5 de octubre, donde la compra estaba a S/ 3,437 y la venta estaba a S/ 3,442.

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

Otro dato que debes tener en cuenta al momento de querer cambiar dólares es el precio en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda. Recuerda que el valor del dólar Ocoña o de la calle puede presentar una diferencia respecto a la cotización oficial.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo en la mañana de este martes 6 de octubre es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,410 | Venta S/ 3,435. Estos valores varían en comparación de ayer donde la compra se ubicó en S/ 3,410 mientras que la venta estaba a S/3,445.

Así cerró el dólar ayer, 5 de octubre, según el BCRP

Para ayudar a prever posibles tendencias del tipo de cambio a corto plazo, el BCRP mantiene informada a la ciudadanía sobre a cuánto cerró el dólar el día de ayer. De acuerdo a su portal oficial, el precio concluyó el lunes 5 de octubre en 3,4360 (con apertura de 3,4175), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4257, con un máximo de 3,4370 y un mínimo de 3,4150.

De esa forma, para cuidar tu poder adquisitivo lo ideal es conocer primero el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio hoy en Perú, tanto en la Sunat como en el mercado paralelo.