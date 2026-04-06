Sporting Cristal cuenta con un plan de contingencia si se mantiene cierre de Matute: "Estamos esperando"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El cierre temporal de Matute ha sido una decisión que no solo ha perjudicado a Alianza Lima, sino que especialmente lo viene haciendo a Sporting Cristal. A poco más de 48 horas para su debut en fase de grupos de la Copa Libertadores, los celestes no tendrían donde recibir a Cerro Porteño ya que el recinto victoriano había sido alquilado para ese fin.

Trabajan desde el cierre de Matute

En medio de esta situación, la institución del Rímac realizó una conferencia de prensa este lunes 6 de abril para presentar en sociedad a su flamante entrenador Zé Ricardo. Ahí estuvo presente dos de los máximos directivos de la institución como Julio César Uribe y Gustavo Zevallos.

Este último fue consultado por el estadio donde Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño por la Copa Libertadores. En primer lugar, el gerente deportivo lamentó los hechos ocurridos en Matute y también aseguró que desde ese mismo día comenzaron a trabajar con las autoridades correspondientes para que los permisos puedan ser otorgados y el duelo pueda llevarse a cabo de acuerdo a lo programado.

"Lamentable los hechos que se dieron la semana pasada es una tristeza lo que sucedió. Por ahora, clausuraron el estadio, nosotros estamos haciendo las gestiones, desde ese mismo día, tratando que las autoridades puedan dar el pase para jugar en el Estadio Alejandro Villanueva", indicó.

¿DONDE JUGARÁ CRISTAL ANTE CERRO PORTEÑO? 🤔



Gustavo Zevallos dio detalles de donde jugará Sporting Cristal ante Cerro Porteño en su debut por Copa Libertadores. 🏆 pic.twitter.com/wdlhzwdhZF — Ovacion.pe (@ovacionweb) April 6, 2026

Cuentan con un plan de contingencia

Seguidamente, Zevallos reconoció que la situación está más que complicada, más aún cuando la Municipalidad de La Victoria rechazó la medida cautelar presentada por Alianza Lima para levantar este cierre temporal.

Ante ello, el directivo aseguró que el club cuenta con un plan de contingencia que se activará a penas quede completamente descartado el partido en Matute. Eso sí, esperarán hasta el final para tomar esta decisión y a su debido momento la comunicarán a través de sus canales oficiales.

"Independientemente a eso, ya estamos haciendo las gestiones, en un plan de contingencia, estamos esperando a ver qué deciden las autoridades y una vez que tengamos esa información, las comunicaremos en redes. En caso no se pueda jugar en el Estadio Alejandro Villanueva, tenemos un plan de contingencia", añadió.

En resumen, Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, reveló que el club cuenta con un plan B en caso se mantenga la clausura de Matute. Como se recuerda, el partido ante Cerro Porteño por Copa Libertadores estaba programado para jugarse en el recinto victoriano.