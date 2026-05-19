OMS calcula que las primeras vacunas contra el brote de ébola en el Congo podrían estar en dos meses

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La rápida diseminación en la República Democrática del Congo (RDC) de una cepa del ébola para la cual no hay vacunas ni tratamientos aprobados continúa generando preocupación entre las autoridades sanitarias a nivel internacional.

Tras declarar el brote como una emergencia sanitaria global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este martes que se espera que se puedan desarrollar las primeras vacunas contra la enfermedad en un plazo de dos meses. Hasta el momento, se han reportado al menos 130 muertos y más de 500 casos sospechosos.

Dos meses para las primeras vacunas

Este martes, la representante de la OMS en la RDC, Anne Ancia, indicó que actualmente el organismo internacional se encuentra coordinando con prestigiosas instituciones para desarrollar en tiempo récord un inmunizante contra la cepa de ébola identificada, que es la del virus Bundibugyo.

"Esta tarde habrá una reunión con expertos internacionales para analizarlo; trabajamos con instituciones como la Universidad de Oxford y se habla de unos dos meses, pero ojalá podamos acelerar el proceso", indicó Ancia a través de una videoconferencia.

Según indicó la representante de la OMS, la vacuna previamente cualificada contra el ébola funciona contra la variante Zaire, causante del brote de 2019, mas no contra la cepa Bundibugyo.

Agregó que la situación es "preocupante" ya que la diseminación del virus ha sido silenciosa durante días. Si bien la mayoría de casos se han registrado en zonas urbanas del Congo, también se ha reportado contagios en la capital de Uganda.

ONU redobla esfuerzos ante brote de ébola

La agencia sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también ha informado que ha dispuesto un puente aéreo de emergencia para entregar 12 toneladas de suministros médicos y equipos para apoyar la respuesta.

Este martes, el Centro de Preparación y Respuesta a Emergencias de la OMS en Nairobi desplegó 4,7 toneladas de suministros a Bunia, con el apoyo aéreo crítico de la misión de paz de la ONU en el país (MONUSCO).

Dos días antes, otras siete toneladas de material habían llegado a la misma ciudad desde Kinshasa, junto con 35 expertos y primeros socorristas de la OMS y del Ministerio de Salud congoleño.

En conclusión, la representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Congo señaló que esperan que en dos meses se pueda desarrollar una vacuna para la variante del actual brote del virus ébola.