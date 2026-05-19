Chiclayo: Alcalde del distrito José Leonardo Ortiz es vacado por JNE tras corroborar la contratación de su sobrina

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió vacar al alcalde distrital de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, Elber Requejo Sánchez, luego de declarar fundada una apelación por presunto nepotismo vinculada a la contratación de una familiar en la comuna.

Contratación de familiar desató el proceso

El Jurado Nacional de Elecciones determinó que existieron elementos suficientes para declarar la vacancia del alcalde distrital de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo Sánchez, tras corroborar la contratación de su sobrina , Nilda Cabrejos, en un cargo dentro de la municipalidad. La resolución revocó el acuerdo adoptado meses atrás por el concejo municipal, el cual había rechazado el pedido de destitución por no alcanzar la votación requerida.

Según el expediente evaluado por el organismo electoral, la familiar del burgomaestre fue designada como subgerente de Programas Sociales y Participación Vecinal mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 023-2023. La apelación fue presentada por el ciudadano Ronald Gonzales, quien cuestionó que se haya permitido la permanencia de la autoridad pese al presunto conflicto de intereses.

Se configuró la causal de nepotismo

La apelación fue impulsada por el ciudadano Ronald Gonzales, quien cuestionó la permanencia de Requejo Sánchez al considerar que se configuró un claro caso de nepotismo dentro de la municipalidad distrital.

Durante la audiencia virtual realizada el pasado 15 de mayo, ambas partes expusieron sus argumentos y medios probatorios ante el pleno del JNE. Tras evaluar la documentación, el ente electoral concluyó que se configuró la causal de nepotismo contemplada en la Ley Orgánica de Municipalidades.

La medida también sorprendió debido a que, días antes de conocerse el fallo, Requejo Sánchez había solicitado licencia al cargo con la intención de postular a la alcaldía provincial de Chiclayo en las próximas elecciones.

Decisión genera impacto político en Chiclayo

La vacancia del alcalde ha generado repercusión en el distrito de José Leonardo Ortiz, considerado uno de los más poblados y políticamente activos de Lambayeque. Tras el fallo, ahora deberá definirse quién asumirá la conducción municipal en reemplazo de Requejo Sánchez.

Cabe recordar que anteriormente el concejo distrital había rechazado el pedido de vacancia argumentando falta de pruebas suficientes. Sin embargo, el caso volvió a ser evaluado por el máximo órgano electoral, que finalmente decidió apartar a la autoridad edil del cargo.

Con esta resolución, el JNE vuelve a marcar posición frente a casos relacionados con presunto favorecimiento familiar dentro de instituciones públicas, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor fiscalización y transparencia en las autoridades locales.