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A los 90's

¡Google está de cumpleaños! Así celebró su 28° aniversario con un doodle que lo regresa a sus orígenes

El gigante tecnológico conmemora un año más de historia con una intervención visual en su buscador que rinde homenaje a su estética de finales de los 90. Además, incluye un cuestionario interactivo para sus usuarios.

Doodle conmemorativo retorna al estilo noventero.
Doodle conmemorativo retorna al estilo noventero. (Fuente: Difusión)

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 27/09/2026

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Este 27 de septiembre de 2026, Google festeja su cumpleaños número 28 modificando su logotipo habitual por un doodle conmemorativo diseñado para apelar a la nostalgia de sus orígenes. La pieza visual recupera la identidad gráfica que la compañía utilizaba a finales de la década de 1990, destacando una apariencia retro encabezada por una característica "G" roja tridimensional.

Un detalle de pura nostalgia

Lejos de ser solo un cambio de imagen estático, la propuesta conmemorativa de este año busca involucrar directamente a los internautas. El diseño está acompañado por un cuestionario interactivo de curiosidades que invita a los usuarios a explorar datos específicos sobre la historia, la cultura corporativa y los hitos más relevantes que marcaron la evolución del buscador desde que era un simple proyecto universitario.

Google celebra su 28º aniversario con un Doodle retro: El guiño a su primer logo de 1997 y el misterio de su verdadera fecha de cumpleaños - FayerWayer

¿De dónde nacen los 'doodles'?

La costumbre de alterar el logotipo en fechas especiales antecede incluso a la conformación legal de Google. El primer doodle documentado apareció el 30 de agosto de 1998, cuando sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, agregaron una figura alusiva al festival Burning Man para informar de manera lúdica que estaban fuera de la oficina.

Hoy en día, estas intervenciones visuales han evolucionado hasta convertirse en complejas animaciones y juegos, desarrollados por un equipo de artistas dedicados exclusivamente a esta labor, conocidos oficialmente como Doodlers.

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Como dato curioso detrás de esta celebración, la fecha oficial del aniversario esconde una peculiaridad histórica. Aunque mundialmente se festeja cada 27 de septiembre, la empresa no fue constituida legalmente en ese día exacto de 1998.

La fecha de celebración varió durante los primeros años hasta establecerse definitivamente en el calendario actual, recordando la época en la que, gracias a un cheque de 100 mil dólares del inversor Andy Bechtolsheim, la compañía pudo dejar la Universidad de Stanford e instalar su primera oficina en un garaje de Menlo Park.

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En definitiva, el doodle por el 28º aniversario del buscador funciona como un homenaje interactivo que conecta la inmensa infraestructura actual de la compañía con sus modestos inicios, recordando a millones de usuarios cómo un experimento informático llamado inicialmente Backrub se convirtió en una herramienta indispensable para el día a día.

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