José Jerí continúa gira nacional para "entender el problema real" de cada una de las regiones

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, ofreció un discurso señalando el compromiso de su gobierno respecto a la descentralización y la atención a las regiones del país.

Desde octubre el presidente José Jerí inició la gira por regiones en el territorio nacional con la premisa de atender las demandas y escuchar "las preocupaciones" que aquejan a los peruanos en la costa, sierra y selva.

Integración del país

Desde Ayacucho, durante el izamiento del pabellón nacional en el Santuario Histórico de la Pampa, el jefe de Estado brindó un discurso en donde ratifica que su gobierno continuará los viajes en las regiones del país restante. "Estamos aquí presentes para construir ciudadanía, construir patria", indicó.

Jerí indicó que el compromiso por la integración del país no solo recae en su gobierno sino que implica una responsabilidad como ciudadanos peruanos. "Una de las cosas más importantes es justamente ser mejores ciudadanos", indicó.

"Esa es parte del reto que nos toca asumir como gobierno, como gestión, pero más allá de ser un gobierno de transición, es una responsabilidad que tenemos que tener ante todo como peruano", comunicó.

Señaló además que la responsabilidad recae en gran parte en quienes ostentan funciones públicas quienes tienen el deber de "comprender al que está al frente, el que está al costado".

Busca atender demandas de regiones

Según indica Jerí, a pesar de ser un gobierno de transición, la integración del territorio peruano impulsará la construcción de "un mejor país", por lo que defiende la continuidad de sus visitas.

Precisó que uno de los retos de su gobierno es comprender los principales retos y demandas de las regiones. Para Ayacucho indicó que no "habrá razón ni circunstancia" que aleje a la decisión política por impulsar el progreso y desarrollo de esta región.

"Seguiremos llegando así como el día de hoy en Ayacucho, región por región, para saber sus necesidades, entender desde las autoridades cuál es el problema real de los distritos, de las provincias",

Señaló que si bien no acudió a la ceremonia por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho el pasado 9 de diciembre, cumplió con su "obligación, deber y convicción" de acudir a la región en la presente fecha.

Con dos meses como presidente de la República, José Jerí, anunció que continuará con la gira por las diversas regiones para "entender el problema real de cada una de las provincias".