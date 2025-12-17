Deportivo Cali llegó a principio de acuerdo por el fichaje del arquero Pedro Gallese

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo hace indicar que el futuro de Pedro Gallese ya se encuentra definido y su destino sería Colombia. Deportivo Cali informó que llegó a un principio de acuerdo con el arquero de la selección peruana con lo que formaría parte del club por las próximas dos temporadas.

Principio de acuerdo con el 'Pulpo'

El conjunto 'azucarero' ya piensa en el 2026 por lo que se encuentran reforzando el plantel que dirige actualmente Alberto Gamero. En lo que respecta a la portería han apostado por el arquero de la Blanquirroja, Pedro Gallese, así lo dieron a conocer mediante un comunicado oficial publicado este miércoles 17 de diciembre.

En dicha misiva la escuadra caleña precisó que llegó a un principio de acuerdo con el exarquero del Orlando City de la Major League Soccer (MLS), "el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes".

"Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad de Cali, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones", se lee en el documento público publicado en sus canales oficiales.

Además, Deportivo Cali explicó que si estos procesos resultan ser fructíferos el experimentado golero nacional "integrará oficialmente al plantel profesional".

Como aclaración final el equipo vallecaucano, que recientemente fue adquirido por un emporio económico, reafirmó su compromiso con la comunicación responsable y oportuna. En tal sentido, señaló que la información relacionada a la posible llegada de Pedro Gallese u otros temas institucionales serán difundidos mediante sus canales oficiales.

Gallese sumaría su tercera experiencia en el extranjero

De concretarse la llegada del guardameta nacional a Deportivo Cali, esta sería su tercera experiencia en el extranjero debido a que anteriormente defendió los colores del Veracruz, de México y hasta este año jugó en el Orlando City de la MLS.

Además, retornaría después de seis años al fútbol sudamericano con un club que anhela recuperar el protagonismo en el torneo colombiano. Vale recordar que a nivel nacional Gallese fue arquero en la Universidad San Martín, Atlético Minero, Juan Aurich y Alianza Lima.

