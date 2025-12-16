Poder Judicial concede apelación de Martín Vizcarra para revisar sentencia de 14 años de prisión

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial concedió este martes el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Martín Vizcarra Cornejo contra la sentencia de 14 años de prisión dictada en su contra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La decisión fue adoptada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que dispuso elevar el expediente a la Sala de Apelaciones Nacional, instancia superior que tendrá la responsabilidad de revisar la sentencia y programar la audiencia correspondiente.

El proceso judicial

Vizcarra fue condenado el pasado 26 de noviembre por el presunto delito de cohecho pasivo propio, acusado de haber recibido sobornos vinculados a la adjudicación de obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

La sentencia generó un amplio debate político y jurídico, y su defensa interpuso apelación el 3 de diciembre, alegando vulneraciones al debido proceso.

Con la decisión del juzgado, la apelación será analizada por un tribunal superior, lo que abre la posibilidad de que la condena sea confirmada, modificada o revocada. La Sala de Apelaciones Nacional deberá fijar fecha para la audiencia, en la que se escucharán los argumentos de la defensa y del Ministerio Público.

Aceptan pedido tras exigencia de Vizcarra

Cabe recordar que este lunes se dio una reaparición pública de Vizcarra en redes sociales, donde denunció la demora en la tramitación de su recurso y cuestionó su exclusión del padrón electoral, marcando así un giro en la narrativa del caso. "Ya no soy candidato, ¿qué más buscan?", escribió en su post, sugiriendo que enfrenta una persecución institucional.

Doce días de silencio cómplice. Tienen mi apelación congelada cuando la ley exige trámite en 48 horas. Ya no soy candidato, ¿qué más buscan? No usen la excusa de la burocracia; esto es una violación sistemática de mis derechos para sostener una sentencia que se cae a pedazos. pic.twitter.com/rvoHN0pzsy — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) December 16, 2025

Próximos pasos

El proceso ahora entra en una etapa clave: la revisión por la Sala de Apelaciones. Todo se centrará ahora en si el tribunal ratificará la condena de 14 años o dará lugar a una reducción o anulación de la misma. La defensa insiste en que la sentencia "se cae a pedazos" y que el recurso permitirá evidenciar presuntas irregularidades en el juicio.

La concesión de la apelación a Martín Vizcarra escribe una nueva página en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Con la sentencia ahora en manos de la Sala de Apelaciones Nacional, el futuro judicial del expresidente dependerá de la revisión de un tribunal superior, en un proceso que, en las próximas semanas, enfocará su atención nuevamente en el exmandatario.