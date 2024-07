Ulises Villegas: PNP captura a otro presunto implicado en el robo y agresión del alcalde de Comas

La Policía arresta a otro individuo presuntamente implicado en el robo y agresión al alcalde de Comas, Ulises Villegas. El hombre identificado como Manuel Castañeda Alvarado, conocido como "Manolo", fue encontrado con armas de fuego, drogas y municiones.

Como es de dominio público, el alcalde de la comuna de Lima norte sufrió el robo de su camioneta el 30 de abril de 2024, resultando con 20 heridas en la cabeza y siendo robado su vehículo.

Según informó el coronel jefe de la División de Robos de la Dirincri, Juan Carlos Montufar, el hombre fue capturado mientras transitaba por las calles de Comas. Posteriormente, fue llevado a la sede de la dependencia policial para enfrentar el proceso en su contra.

El último día de abril de 2024, mientras el burgomaestre de Comas viajaba por la avenida Gerardo Unger, dos delincuentes en motocicleta lo interceptaron. Además del robo de su camioneta, los criminales lo amenazaron de muerte, dejándolo gravemente herido.

En declaraciones a la prensa, el jefe de la jurisdicción de Lima Norte acusó que esta serie de ataques responden a las acciones que la autoridad tomó en relación con intervenciones en locales comerciales donde se ejercía la prostitución. Además, señaló que se debió al desalojo de los comerciantes ambulantes del mercado Chacra Cerro, ocupación ilegal del espacio público.

"No nos dejarán intimidados. Debemos recuperar estos espacios. No me esconderé detrás de un escritorio. Hay mafias que extorsionan a los comerciantes informales y están detrás de estas amenazas. Cuando imponemos orden y seguridad, incomodamos a los delincuentes", comentó Villegas.