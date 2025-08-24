Luto en el fútbol ecuatoriano: Murió jugador de Mushuc Runa en un trágico accidente de tránsito

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sobre las primeras horas de este domingo 24 de agosto, el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo de solo 26 años, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito. El violento choque se dio en la vía Quinindé en la ciudad de Esmeraldas cuando su vehículo perdió el control e impactó violentamente contra una camioneta roja.

Futbolista ecuatoriano pierde la vida en tráfico choque

De momento, las autoridades no se han pronunciando de manera oficial sobre las causas del hecho, pero todo hace indicar que el futbolista formado en Aucas se habría quedado dormido. Además, diversos reportes señalan que esta autopista es conocida por los constantes accidentes que se dan debido a las altas velocidades de los autos.

Luego de su debut en Aucas, Marcos Olmedo vistió las camisetas de diferentes clubes de Ecuador como América de Quito, Macará y LDU de Quito. Actualmente, se encontraba como parte de la plantel de Mushuc Runa e incluso había sido convocado para la derrota ante Macará por 2-1.

#Esmeraldas

Cantón Quininde, Cámara captó el accidente de tránsito donde falleció Marcos Olmedo de 26 años, actual jugador de Mushuc Runa y ex jugador de El Nacional con el cual quedó campeón de la Copa Ecuador 2024 pic.twitter.com/YmcH6nAEoz — Minuto & Medio (@MinMedio) August 24, 2025

Sin embargo, fue en el 2024 donde alcanzó el logro máximo de su carrera saliendo campeón de la Liga Pro de Ecuador luego de casi dos décadas. Su despliegue y verticalidad fueron claves para alzar el título ecuatoriano a final de año. Por ello, Los Criollos le dedicaron un sentido mensaje en sus redes sociales tras enterarse de su sensible fallecimiento.

"Descanse en Paz, Marcos Olmedo. Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera. Su esfuerzo, entrega y amor por esta camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha criollo. Nos regaló una alegría inmensa que todavía palpita en cada corazón rojo", indicaron.

Luto en Ecuador

Al igual que El Nacional, que incluso canceló la previa que tenía organizada para el choque ante LDU de Quito, otros equipos de la primera división ecuatoriana hicieron lo propio ante este trágico hecho.

Otro que se sumó a los mensajes de condolencia fue la propia Confederación Sudamericana de Fútbol a través de sus redes sociales.

"La CONMEBOL lamenta profundamente la temprana partida de Marcos Olmedo, jugador ecuatoriano de Mushuc Runa. Nuestras condolencias a familiares y amigos. QEPD", expresaron.

De esta manera, el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo perdió la vida en un trágico accidente de tránsito en la vía Quinindé en Esmeraldas sobre la madrugada de este domingo 24 de agosto.