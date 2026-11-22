22/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, mostró su crítica hacia la labor del ministro del Interior, César Astudillo, donde recordó que en 2024 presentó una propuesta para transferir ciertas funciones de la Policía a las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, recordó lo dicho por el titular del Mininter, quien sostuvo que a la fecha hay una déficit de 50 000 efectivos, motivo por el cual, pone en constante desventaja a la institución en su lucha contra la delincuencia.

"Es un fracaso los estados de emergencia"

En entrevista brindada este domingo 22 de noviembre al programa "En Defensa de la Verdad", Pérez Rocha recordó la propuesta planteada por el actual ministro del Interior, aseverando que refleja su falta de idoneidad para continuar en el cargo y del propio Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.

"En la página 60 de ese trabajo, él dice: Todo lo que es salvataje, debía trasladarse a la Marina de Guerra. Todo lo que es Turismo. a la Fuerza Aérea y lo que era rescate de alta montaña y aspectos de lucha contra diferentes delincuenciales, a Servicios Especiales del Ejército. Bajo esa perspectiva yo veo que no hay nada como Plan de Gobierno", enfatizó.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👨‍⚖️ | En diálogo con Exitosa, Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía Nacional del Perú, opinó sobre el trabajo del ministro del Interior, César Astudillo. Recordó que en el 2024 el funcionario indicó que se podría transferir algunas funciones de la Policía a las Fuerzas Armadas. Bajo esa premisa, aseguró: "No hay nada como plan de Gobierno". Asimismo, calificó de "fracaso" los estados de emergencia. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Mininter dispone el egreso excepcional de promoción de oficiales de la PNP por causas de interés nacional November 22, 2026

Del mismo modo, cuestionó las constantes declaratorias de estado de emergencia, estrategia que calificó como un "fracaso" por su falta de articulación entre la PNP y las Fuerza Armadas y por su poca eficacia hacia la captura de miembros del hampa.

"El decreto supremo de estado de emergencia ahí le da la responsabilidad del orden interno a la Policía Nacional y el primer artículo dice que: La Policía Nacional es quien determinará los lugares donde se va a asignar el personal militar de apoyo. Es decir, vehículos más efectivos, pero no se cumple y como hemos visto en los últimos cinco años de gobierno, más los 100 días de Keiko Fujimori, es un fracaso", puntualizó.

Mininter dispone el egreso excepcional de promoción de oficiales de la PNP

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior (Mininter), dispuso el egreso y graduación de manera excepcional por causas de interés nacional de 341 cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° N° 010-2026-IN, publicado este domingo 22 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano, esta disposición se aplica a los miembros de la promoción "Precursores" 2023-2027, una vez culminen el VIII semestre académico el 28 de noviembre de 2026.

Cabe precisar que, mediante el Informe N.º 279-2026-CG PNP/DIREDDOC-SUBDIR-UNIPLEDU, la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú propuso la medida excepcional, sustentándose en la problemática de seguridad ciudadana y orden interno y en la necesidad de fortalecer los servicios policiales de prevención, intervención e investigación criminal.

En ese sentido, las causas de interés nacional de la medida se encuentran vinculadas con la protección de la vida, integridad, libertad y patrimonio de la población, mediante la incorporación de nuevos oficiales de armas a unidades operativas, directamente encargadas de la lucha contra la criminalidad.

Sobre la implementación de lo dispuesto en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.