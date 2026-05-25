25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció el inicio de una mesa de diálogo para restablecer las actividades académicas y administrativas, la cual contará con la participación de la Defensoría del Pueblo.

San Marcos iniciará mesa de diálogo

A poco de cumplirse dos semanas de que estudiantes tomarán la casa de estudios capitalina, mediante una publicación en sus canales oficiales informaron que desde este lunes, 25 de mayo, se dará inicio a una mesa de diálogo con el objetivo de poder instaurar las actividades académicas y administrativas.

En este comunicado, la Decana de América para llevar a cabo dicha medida "se ha solicitado formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo como ente facilitador" para desarrollarse el inicio del mencionado proceso.

Además, precisaron que esta reunión se llevará a cabo en las inmediaciones del "Centro Cultural de San Marcos (Casona)" con la principal finalidad de "atender la problemática existente".

De igual manera, San Marcos señala que la Asamblea Universitaria desarrollada el pasado 22 de mayo "aprobó por mayoría aceptar la renuncia del Comité Electoral" razón por la cual "próximamente se convocará a un nuevo comité" que se encargará de "conducir un proceso eleccionario" para garantizar la participación de democrática de la comunidad universitaria.

"La UNMSM mantiene su disposición al diálogo dentro del marco del respeto institucional, la legalidad y el bienestar de la comunidad sanmarquina", concluye la misiva presentada por la universidad peruana.

La UNMSM informa que este lunes 25 de mayo se iniciará una mesa de diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo en el Centro Cultural de San Marcos, con el objetivo de contribuir al restablecimiento de las actividades académicas y administrativas en beneficio de la... pic.twitter.com/sYpQ87Okvg — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) May 25, 2026

Dirigentes de San Marcos exigieron vacancia de la rectora Jeri Ramón

Un grupo de estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos tomaron el campus universitario impidiendo el desarrollo de clases así como otras actividades de carácter académico.

Desde un inicio la medida se realizó para frenar un proyecto de ley que pretende la reelección de rectores y vicerrectores, ahora este conflicto escaló de manera desmesurada al exigir la vacancia de la rectora Jeri Ramón subrayando presuntas "maniobras" para perpetuarse en su cargo.

"Al ver que no hay mesa de diálogo, al ver que inclusive sacan comunicados desentendiéndose y desinformando, estamos pidiendo la vacancia de la rectora Jeri", manifestó una dirigente en diálogo exclusivo con Radio Exitosa el pasado 21 de mayo.

Es así que, a poco de cumplirse dos semanas de la toma de la ciudad universitaria, la Universidad Mayor de San Marcos anunció el inicio de una mesa de diálogo para restablecer actividades académicas y administrativas, en la que participará la Defensoría del Pueblo.