Rímac en terror: Delincuentes dejan granada y desatan balacera contra vivienda durante ataque nocturno

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El terror volvió a apoderarse del distrito del Rímac luego de que un grupo de delincuentes atacara una vivienda de cuatro pisos ubicada en la avenida Flor de Amancaes, frente al campo deportivo Mariscal Cáceres. Los sujetos realizaron varios disparos contra la fachada del inmueble y dejaron una granada de guerra en el frontis, generando pánico entre los vecinos de la zona, quienes salieron alarmados tras escuchar las detonaciones durante la noche.

De acuerdo con información policial, los atacantes efectuaron hasta cuatro disparos contra la puerta principal de ingreso del edificio. En el lugar quedaron visibles los orificios provocados por los impactos de bala, evidencia que ahora forma parte de las investigaciones. Los residentes del sector señalaron que el estruendo despertó a varias familias, mientras otros temían que la granada pudiera explotar y provocar una tragedia en plena zona urbana.

Tras el ataque, los delincuentes también dejaron un mensaje escrito en una cartulina que fue pegada en una de las columnas de acceso al inmueble. El texto estaba dirigido a un hombre identificado como Luis Sánchez Herrera y contenía amenazas relacionadas con presuntas extorsiones en Flor de Amancaes. En el escrito, los sujetos advertían que no habría una próxima oportunidad si continuaban los cobros ilegales contra vecinos y empresarios del sector.

Se trataría de una guerra de bandas

La principal hipótesis que maneja la Policía Nacional es que el atentado estaría vinculado a una disputa entre bandas criminales dedicadas a la extorsión. Sin embargo, las autoridades precisaron que las investigaciones continúan y que aún no se descartan otras líneas. El propietario del inmueble evitó brindar declaraciones sobre lo sucedido, aunque sí colaboró con los agentes durante las diligencias realizadas en la escena.

🔴🔵 Rímac: Delincuentes dejan una granada y disparan contra una vivienda de cuatro pisos.



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Hasta el lugar llegaron especialistas de UDEX, quienes lograron desactivar la granada que había sido colocada dentro de una caja. Asimismo, las cámaras de seguridad instaladas en la avenida serán claves para identificar a los responsables, quienes escaparon con total impunidad y, hasta el momento, no han sido ubicados por las autoridades.

El atentado ocurrido en el Rímac refleja el avance de las organizaciones criminales que buscan imponer el miedo mediante amenazas y ataques armados. La presencia de una granada en plena zona urbana evidencia el alto nivel de violencia que enfrentan varios distritos de Lima. Mientras las investigaciones continúan, los vecinos exigen mayor presencia policial y acciones inmediatas para frenar las extorsiones que vienen sembrando terror en la capital.