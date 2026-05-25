Ignacio Buse debuta en Roland Garros 2026 ante el ruso Andrey Rublev: Hora y canales para ver el duelo

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras conseguir el título del ATP 500 Hamburgo, Ignacio Buse afrontará un exigente desafío en lo que significará su debut en el Roland Garros 2026 ante el ruso Andrey Rublev, el número 13 del mundo. En la siguiente conoce todos los pormenores de este duelo como por ejemplo la hora y canales para verlo.

Un gran desafío para la primera raqueta nacional

El tenista peruano atraviesa un buen momento en su carrera profesional y, tras brillar en Alemania, ahora buscará hacer historia en Francia, pese a que cuenta con importante desgaste físico.

El encuentro ante su rival ruso, que es uno de los jugadores más peligrosos del circuito sobre arcilla, se encuentra programado para desarrollarse este lunes 25 de mayo por la primera ronda del Roland Garros 2026, en París.

Hay que mencionar que, esta será la primera vez que Ignacio Buse y Andrey Rublev se enfrentarán oficialmente en un duelo en el circuito ATP, por lo que el cruce en uno de los campeonatos más importantes del tenis marcará su estreno absoluto en este tipo de contienda.

Vale indicar que, en la previa el deportista ruso parte como favorito debido a que se ubica en un mejor ranking, 18 posiciones por encima del peruano. Sin embargo, este último cuenta con un buen presente y buscará seguir por dicho camino.

Además, el tenista europeo cuenta a su favor que tiene mucho más experiencia en este tipo de campeonatos y eso se ve evidenciado en sus 17 títulos ATP que conforman su palmarés. Aún así, 'Nacho' disputará este partido con la consigna de seguir brillando teniendo como principal objetivo avanzar a la segunda fase de este Roland Garros parisino.

Ignacio Buse vs. Andrey Rublev: Hora y canales para ver el duelo

El duelo entre Ignacio Buse y Andrey Rublev será transmitidido de manera oficial por la señal de ESPN, que es la señal que cuenta con los derechos televisivos del Roland Garros 2026 y que emitirá todas las rondas del destacado torneo.

ESPN publica la hora del duelo entre Buse y Rublev

Cabe indicar que, el canal también brindará la opción de poder disfrutar del enfrentamiento mediante la plataforma de Disney+. En tanto, en una reciente publicación especificaron que la contienda entre el peruano y el ruso iniciará desde las 7:30 a.m.

Tras una gran actuación que le permitió conseguir el título del ATP 500 de Hamburgo, la primera raqueta nacional, Ignacio Buse, ya se encuentra en Francia para lo que será uno de los desafíos más importantes de su carrera: enfrentar al ruso Andrey Rublev, número 13 en el ranking ATP, en la primera ronda del Roland Garros 2026.