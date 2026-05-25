Surco: Motociclista muere tras despistarse e impactar contra baranda en la Panamericana Sur

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este lunes tras sufrir un fatal accidente de tránsito en la vía de Evitamiento, a la altura del puente Primavera, en el distrito de Santiago de Surco. El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 a. m., generando conmoción entre los conductores que transitaban por la zona y obligando a restringir parcialmente el tránsito vehicular.

Motociclista muere en la Panamericana Sur

La víctima fue identificada como Riclla Paul Humberto, quien se desplazaba en dirección de sur a norte cuando, por causas que todavía son materia de investigación, perdió el control de su motocicleta y terminó impactando violentamente contra la baranda de seguridad de la vía. Tras el fuerte choque, el cuerpo del hombre quedó tendido a un costado de la pista.

A pocos metros de la escena quedaron dispersas algunas pertenencias de la víctima, entre ellas unas zapatillas negras, evidenciando la violencia del impacto. Testigos señalaron que el accidente ocurrió en cuestión de segundos y que otros conductores intentaron alertar rápidamente a las autoridades para solicitar apoyo de emergencia.

Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría de Monterrico, quienes cercaron parte de la vía e iniciaron las diligencias correspondientes. Los efectivos solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si hubo otros vehículos involucrados en el hecho.

Mientras tanto, personal del Ministerio Público aún debía realizar el levantamiento del cadáver. Debido a las investigaciones, un tramo de la vía permaneció restringido y custodiado por la Policía Nacional, por lo que se recomendó a los conductores circular con precaución para evitar nuevos accidentes en esta transitada carretera.

🔴🔵 Santiago de Surco: Un motociclista murió en un fatal accidente de tránsito en la Panamericana Sur



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Otro motociclista falleció en accidente

Hace solo 4 días, un repartidor de delivery perdió la vida durante la madrugada tras verse involucrado en un accidente de tránsito con una combi informal en el distrito de San Borja. De acuerdo con información policial, la combi cubría la ruta desde la provincia constitucional del Callao hasta el distrito de Surco y se desplazaba presuntamente a excesiva velocidad en dirección de este a oeste. Según las primeras investigaciones, el vehículo infringió las reglas de tránsito al cruzar el semáforo cuando este se encontraba en luz ámbar.

En ese momento, el conductor de la combi no se habría percatado de la presencia de la motocicleta, que se encontraba en la berma central intentando cruzar en sentido contrario hacia la avenida Velasco Astete. Esta situación originó el impacto contra la parte del parabrisas de la cúster, provocando que el motociclista terminara tendido sobre el pavimento.

Es así que, la muerte de Paul Humberto vuelve a encender las alarmas sobre los accidentes protagonizados por motociclistas en Lima. Este caso se suma al ocurrido hace cuatro días en San Borja, donde un repartidor falleció tras ser impactado por una combi informal que habría circulado a excesiva velocidad durante la madrugada.