SJL: Bus del Corredor Morado chocó aparatosamente contra estructura de la Línea 1 dejando 9 heridos

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito se registró sobre las primeras horas de este lunes 25 de mayo en la capital. Esta vez, un bus del Corredor Morado impactó violentamente contra una de las columnas que sostiene la estructura de la Línea 1 del Metro de Lima dejando al menos 9 heridos.

Bus del Corredor Morado choca y deja 9 heridos

De acuerdo a la información recogida por Exitosa, el incidente se dio cerca de las 6 de la mañana con dirección al Centro de Lima. Exactamente, la unidad circulaba por la avenida Fernando Wiesse, una de las principales del distrito, cuando de pronto sufrió un desperfecto mecánico.

Precisamente, al bus se le habrían vaciado los frenos en el cruce con la avenida Héroes del Alto Cenepa por lo que el conductor perdió el control del vehículo impactando violentamente contra esta columna de gran tamaño. Como resultado del choque, al menos 9 personas resultaron heridas.

Los afectados fueron trasladados a diversas clínicas y al Hospital de San Juan de Lurigancho que se encuentran muy cerca de la escena del siniestro. Tras varios minutos, agentes de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes para cercar el punto e iniciar las labores de emergencia.

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Debido al trabajo de los rescatistas, el carril principal se encuentra cerrado con dirección a Acho. Por ello, se registra un intenso tráfico en esta parte de San Juan de Lurigancho ya que el transporte público y particular solo circula por el carril auxiliar.

Repetidos incidentes en el Corredor Morado

Exitosa conversó con transeúntes del distrito quienes indicaron que esta no es la primera vez que ocurren accidentes similares con unidades del Corredor Morado. Uno de los vecinos indicó que el exceso de velocidad de los conductores es un hecho recurrente, mientas que otro hizo énfasis en el estado de los vehículos.

Una muestra de ello ocurrió el pasado martes 19 de mayo, también en la avenida Fernando Wiesse, cuando un bus se incendió en plena vía con pasajeros bordo. Aquella vez, el conductor intentó apagar las llamas, pero al no lograrlo decidió evacuar a los usuarios para evitar una tragedia.

Lamentablemente, el fuego consumió la unidad reduciéndola a cenizas mientras que decenas de transeúntes solo atinaron a observar sin poder hacer nada.

En resumen, un bus del Corredor Morado chocó violentamente contra la estructura de la Línea 1 del Metro de Lima en San Jun de Lurigancho dejando 9 heridos.