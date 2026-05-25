Precio del dólar HOY, 25 de mayo: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio en Perú este lunes?

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú continúa viéndose bajo presión debido a la incertidumbre por el futuro político del país, que en dos semanas asistirá a las urnas para elegir al próximo Presidente de la República. Por eso, en esta nota te contamos el tipo de cambio de la divisa para este lunes 15 de mayo, tanto en el mercado bancario (entidades financieras) como en el mercado paralelo (casas de cambio).

Precio del dólar SUNAT: ¿a cuánto cotiza?

Conocer el valor del dólar es clave para tomar decisiones informadas, ya sea que planees realizar compras de productos importados, pagar deudas contraídas en moneda extranjera, ahorrar para el futuro o simplemente organizar tu presupuesto mensual.

El valor de la divisa estadounidense no es fijo porque responde principalmente a la ley de oferta y demanda. Cuando hay más personas o empresas interesadas en comprar dólares, el precio tiende a subir; por el contrario, si hay más oferta y menos compradores, tiende a bajar.

En el Perú, el 2026 ha sido un año particularmente dinámico para el tipo de cambio debido a las Elecciones Generales. El nerviosismo por el futuro político del país ha llevado a a que muchas personas prefieran comprar dólares como medida de precaución.

Para conocer una referencia confiable del dólar, se recomienda consultar el tipo de cambio publicado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que publicada diariamente su valor oficial, con fines tributarios y aduaneros.

Dólar paralelo: tipo de cambio para el lunes 25 de mayo

El término "dólar Ocoña" se utiliza en nuestro país para referirse al tipo de cambio que se negocia en el mercado paralelo o informal. Conocer el valor del dólar paralelo te permite tener un indicador alternativo y como una opción más competitiva que la banca tradicional.

No obstante, al ser un mercado informal, es vital comparar siempre este valor con la tasa oficial y optar por establecimientos o plataformas que brinden garantías de seguridad para evitar cualquier riesgo al realizar el cambio de divisas.

Sobre la divisa estadounidense, el portal cuantoestaeldolar.pe indica que su compra y venta hoy es la siguiente:

Mercado paralelo: compra S/ 3.410 | Venta S/ 3.430

En conclusión, el tipo de cambio mantiene una tendencia al alza mientras el mercado aguarda con cautela la definición definitiva de los resultados en las Elecciones Generales 2026. Por ello, se recomienda monitorear las cotizaciones oficiales para gestionar mejor sus finanzas.