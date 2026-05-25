Debate técnico 2026: Equipos de Fuerza Popular y JP polemizaron propuestas de cara a la segunda vuelta

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La noche del domingo 24 de mayo, la Casona del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Jesús María, fue escenario del debate técnico de la segunda vuelta presidencial entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú. El encuentro contó con la participación de los equipos de expertos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes polemizaron sobre sus propuestas de cara a un eventual gobierno el próximo 28 de julio.

Reforma estatal, juventud y agricultura

El debate técnico se encontró dividido en seis bloques: Reforma del Estado, Juventud y Deporte, Agricultura y Medioambiente, Infraestructura, Economía y Generación de Empleo, y Salud.

En el primer bloque, Vladimiro Huaroc de FP y Sinesio López de JP compararon enfoques sobre la necesidad de modernizar las instituciones del Estado. Si bien ambos coincidieron en la importancia de fortalecer las entidades, el primero señaló que el responsable del caos institucional es el desorden burocrático, el segundo responsabilizó al predominio del parlamentarismo.

En el segundo bloque, Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini discutieron propuestas de inserción laboral y la educación de los jóvenes. Mientras Barbarán abogó por eliminar impuestos a emprendedores y adaptar la malla curricular a regiones, Zunini planteó entregar 6150 soles a jóvenes para que emprendan.

En el bloque Agrario, César Miltón y Marco Vinelli mostraron sus diferencias principalmente en el abandono del agro familiar. Vinelli anunció que se ejecutarán proyectos de Chinecas, Alto Piura y Chavimochic III, mientras que Miltón, mientras que Guarniz propuso derogar la ley que privilegia al agroexportador.

Infraestructura, economía y salud

En el bloque Infraestructura, Gustavo Guerra García propuso que un gobierno de Juntos por el Perú priorizará la Línea 3 para descongestionar el tráfico, mientras que Carlos Neuhaus destacó que en un gobierno de Fujimori se destrabarán obras paralizadas en todo el país.

En el bloque de Economía, Pedro Francke y Luis Carranza protagonizaron un tenso debate. Mientras el fujimorismo remarcó la necesidad de poner "orden" y que la izquierda ya ha gobernado, desde el partido de Sánchez cuestionaron el apoyo del partido naranja a leyes que perforaron la caja fiscal.

Finalmente, en el bloque de Salud, Hernando Cevallos de JP criticó al fujimorismo por mercantilizar la salud y que esta no sea vista como un derecho. Por su parte, José Recoba cuestionó al exministro de Pedro Castillo por su gestión en el Ministerio de Salud.

En este debate técnico, los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú polemizaron sus propuestas y dejaron ver las diferencias de sus programas políticos.