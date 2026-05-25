Sedapal confirma corte de AGUA en Lima el 26 de mayo: Lista de distritos afectados el martes

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anunció que habrá nuevo corte de agua programado para el martes 26 de mayo en Lima. Conoce qué distritos se verán afectados con la medida, que podría extenderse por más de 10 horas.

Corte de agua en Lima el 26 de mayo: Motivo de suspensión

De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa estatal, la interrupción del servicio responde a trabajos esenciales de mantenimiento, empalmes de nuevas tuberías y la limpieza de reservorios. Estas labores buscan optimizar la presión del suministro y prevenir futuras averías en la red matriz de la capital.

En ese marco, Sedapal instó a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de quedarse sin agua por determinadas horas y en sectores específicos. Algunos consejos es almacenar el recurso hídrico con anticipación.

Distritos afectados con corte de agua: Zonas y horarios

A continuación, detallamos la lista oficial de los distritos de Lima que se verán afectados, los horarios establecidos por Sedapal y las urbanizaciones o asentamientos humanos perjudicados:

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. Las Begonias, A.H. Hijos de Jerusalén, A.H. Nueva Jerusalén, A.H. Señor de Muruhuay 1ra y 2da etapa, Asoc. Propietarios Pecuarios Ind. Valle Hermoso, Asoc. Las Magnolias del Arenal, P.J. Jerusalén, Asoc. Pequeños y Pecuarios Industriales Las Magnolias del Arenal, A.H. Proyecto Integral El Arenal sector Rosa de América, A.H. Belén, A.H. Unificado Los Libertadores, Asoc. Los Jardines de Zapallal, A.H. Nueva Israel, A.H. Los Lirios, Asoc. sector Las Arenitas Mi Casa Pequeña.

Sin agua en Lince

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Cercado. Cuadrante: Av. Arequipa, calle Manuel Segura, Av. Francisco Lazo, jirón Risso.

En Chorrillos

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. La Campiña 4ta zona, Urb. La Campiña. Cuadrante: Av. El Sol, Av. Guardia Civil, Av. Guardia Peruana.

En San Antonio de Huarochirí

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla - ECNC, A.H. Paraíso de Cajamarquilla - ECNC, Agrup. Señor de Huanca - ECNC, Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla, Asoc. 28 de Noviembre Cajamarquilla - ECNC, Asoc. El Mirador de Cajamarquilla - ECNC, Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres, Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla - ECNC.

En Lurigancho

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Asoc. Compradores del Condominio Los Jazmines, Asoc. Residencial Cajamarquilla, Asoc. Millenium, Asoc. Los Claveles, Asoc. Los Alisos, Urb. Progresiva Los Aviadores I y II, Asoc. Virgen del Buen Paso, Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla, Urb. Villa del Mantaro, A.H. Las Pampas, Asoc. Los Olivares de Villa Leticia, Asoc. Señor de Muruhuay, Asoc. Fundo Nievería, A.H. Las Praderas de Huachipa, Asoc. de Vivienda Hubert Lanssier.

Se aconseja almacenar desde ya el recurso hídrico ante el anuncio de Sedapal de un nuevo corte de agua en distritos de Lima el martes 26 de mayo. Toma tus precauciones.