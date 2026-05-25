Fuerza Popular recuerda a JP la foto de Pedro Castillo entregando cheque a 'Chibolín' para niños con cáncer

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, José Recoba Martínez, en el eje de Salud del Debate Técnico del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mostró una fotografía de Pedro Castillo y Andrés Hurtado 'Chibolín' durante el debate sobre el sector salud. La acción generó la intervención de los moderadores, quienes lo amonestaron.

Cuestionó que no se hayan atendido los principales problemas de salud

José Recoba Martínez, representante de Fuerza Popular, cuestionó que en los últimos cinco años no se hayan atendido adecuadamente los principales problemas del sector salud y aseguró que su agrupación buscará poner orden y mejorar la gestión sanitaria.

"En estos 5 años, lo único que ha logrado el caos es que haya más anemia, más desnutrición, menos hospitales y más colas", indicó.

El médico de Fuerza Popular describió una crisis sanitaria que requiere respuesta inmediata. Entre los principales problemas, especificó que uno de cada dos niños padece anemia, cuatro de cada diez peruanos no tienen vacunas y los diagnósticos de cáncer demoran entre tres y nueve meses, mientras que los tratamientos hasta un año.

"Ese es el caos que nos han dejado. Nueve de cada diez establecimientos de salud están en condiciones de abandono, no hay medicamentos, el recurso humano es escaso y está mal considerado; EsSalud al borde de la quiebra. Eso es consecuencia de la falta de determinación, de la improvisación, responsabilidad", advirtió

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Cevallos culpa al fujimorismo por deficiencias en el sector salud

Hernando Cevallos, miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú, responsabilizó al fujimorismo por las deficiencias en el sector salud y afirmó que existe un modelo al que no le interesa que la salud sea un derecho.

¿Quién preside ahora el Congreso y quién controla el Congreso después de que vacaron al presidente Pedro Castillo? Una cúpula donde tiene la hegemonía Fuerza Popular. Entonces aquí hay un modelo que no le interesa que la salud se convierta en un derecho, que no le conviene intervenir la salud incrementando los presupuestos", expresó

Además, indicó que la propuesta de su organización política es garantizar la salud como un derecho fundamental de todos los peruanos independiente de las posibilidades económicas de los ciudadanos.

"Nosotros desde Juntos por el Perú sí decimos que el Estado debe garantizar la salud porque la salud es un derecho fundamental y garantizar la salud quiere decir que, independientemente de tus posibilidades económicas, la salud sea gratuita y de calidad", señaló Cevallos

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Indicó que una muestra de contar con un sistema de salud excluyente es lo que sucedió con 250 mil peruanos durante la pandemia de la Covid.19. Además, cuestionó que en el Perú el gasto destinado a la salud en el presupuesto público esté por debajo de lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).