UNMSM: Poder Judicial le ordena incorporar menú vegano gratuito en su comedor universitario

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) deberá incorporar de forma permanente un menú vegano gratuito en su comedor universitario, según dispuso el Sexto Juzgado Constitucional de Lima en una sentencia de primera instancia que ha sido calificada como histórica por organizaciones defensoras de los derechos animales y estudiantes que impulsaron la demanda.

¿Qué ordenó exactamente la sentencia?

La resolución judicial establece que la universidad deberá garantizar una alternativa alimentaria basada exclusivamente en productos de origen vegetal para los alumnos que mantienen una ética vegana.

Además, ordena la realización de un censo oficial que permita identificar a los estudiantes que siguen este tipo de alimentación. Según el juzgado, ese registro resulta clave para organizar la logística de abastecimiento, preparar las raciones correspondientes y evitar tanto la escasez como el desperdicio de recursos públicos.

La sentencia remarca que la medida no debe ser entendida como un beneficio aislado, sino como un ajuste razonable dentro de la prestación del servicio universitario. La medida busca proteger derechos fundamentales vinculados a la igualdad, la no discriminación, la libertad de conciencia y el libre desarrollo de la personalidad.

Un reclamo que se inició en 2024

La controversia comenzó el 28 de febrero de 2024, cuando un grupo de estudiantes presentó una demanda de amparo para solicitar la inclusión de una opción vegana en el comedor universitario. En un primer momento, el recurso fue declarado improcedente bajo el argumento de que no se había agotado la vía administrativa.

Su pedido no estuvo orientado solo a modificar un menú, sino a que la universidad reconozca que la ausencia de una opción sin insumos de origen animal afecta su libertad de conciencia, su derecho a la igualdad y el libre desarrollo de su personalidad.

Sin embargo, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó que el caso fuera evaluado en su fondo, ese giro permitió que el expediente regrese al Sexto Juzgado Constitucional, donde finalmente se emitió la sentencia que ahora obliga a la UNMSM a implementar el servicio requerido.

De acuerdo con el análisis del juzgado, la inclusión exclusiva de componentes de origen animal en el menú «excluye materialmente al estudiante vegano, forzándolo a elegir entre la vulneración de su libertad de conciencia o la privación del beneficio alimentario, afectando su salud y rendimiento académico». Así, el fallo reconoció que el veganismo constituye un principio ético respaldado por los derechos constitucionales a la libertad de conciencia y al libre desarrollo de la personalidad.

El fallo también establece que el eventual menú vegano deberá mantener las mismas condiciones de gratuidad, accesibilidad y calidad nutricional que el menú convencional ofrecido actualmente por la universidad.