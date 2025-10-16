Congreso: Presentan denuncia constitucional contra José Jerí y ministros por muerte de Eduardo Ruiz en protesta

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la República, Sigrid Bazán, presentó una denuncia constitucional en contra del presidente de la República, José Jerí; el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Presentan denuncia constitucional contra Jerí

A través de su cuenta oficial de X, la congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán Narro presentó una acusación constitucional por infracción a la Constitución en contra de José Jerí, Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio.

Dirigido a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, el documento que suscriben las y los congresistas del grupo parlamentario Bloque Democrático Popular plantean la infracción a la Constitución por parte de los tres titulares del Gabinete Ministerial.

La presentación de la denuncia se basa en la infracción al derecho a la vida y a la integridad física, funcionarios públicos al servicio de la Nación, garantizar la plena vigilancia de los derechos humanos y el derecho a la protesta.

#ALERTA Acabo de presentar una denuncia constitucional contra José Jerí, su premier y su ministro del Interior, TODOS responsables políticos de la muerte de Mauricio Ruiz y la violenta represión a decenas de civiles. No vamos a permitir que quienes dan las órdenes queden impunes. pic.twitter.com/bJoknlBB8A — Sigrid Bazán (@sigridbazan) October 17, 2025

En la publicación de la congresista Bazán indica que la denuncia constitucional responde por ser las autoridades políticas responsables del fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz durante la manifestación del 15 de octubre.

"Acabo de presentar una denuncia constitucional contra José Jerí, su premier y su ministro del Interior, TODOS responsables políticos de la muerte de Mauricio Ruiz y la violenta represión a decenas de civiles. No vamos a permitir que quienes dan las órdenes queden impunes", señaló.

PNP confirmó que policía disparó contra ciudadano

Durante la tarde del 16 de octubre, luego de un día de ocurrida la manifestación nacional, el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que el efectivo policial de tercera Luis Magallanes disparó en contra del manifestante.

La confirmación del presunto autor del delito se da luego que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señalará para diversos medios de comunicación que el plan policial no había contemplado el uso de agentes del Grupo Terna.

La versión finalmente fue esclarecida por el comandante general Arriola quien señaló que el agente pertenecía a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) quien vestía de civil al momento del hecho.