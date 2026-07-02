Vaguito: Despiden con honores a perrito rescatado y que fue emblema de la Policía Nacional del Perú

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú de Trujillo brindó una solemne despedida a Vaguito, un perro mestizo que se convirtió en un símbolo de lealtad para los agentes. Tras años acompañando patrullajes, su partida ha generado un profundo pesar entre efectivos y la ciudadanía local.

Un compañero de servicio excepcional

El vínculo entre el animal y los uniformados nació tras su rescate en las afueras del mercado 'La Hermelinda'. Desde aquel momento, el perro fue integrado a las filas del Escuadro Verde y la Unidad de Servicios Especiales, participando activamente en diversas operaciones diarias.

La presencia de este pequeño integrante de cuatro patas reforzaba el compromiso de los agentes. Su labor trascendió la seguridad operativa, brindando apoyo emocional durante situaciones de alta tensión, lo cual consolidó su lugar como una pieza fundamental dentro de la familia policial.

"Hoy despedimos a un compañero que dejó una huella imborrable en la familia policial. Su nombre fue Vaguito, un can de la Unidad de Servicios Especiales y el Escuadrón Verde de Trujillo", publicó la PNP.

Este testimonio, compartido durante el acto oficial, refleja cómo el animal logró integrarse totalmente a la estructura institucional. Los efectivos valoraron su constante entrega, destacando que su capacidad para trabajar en el terreno mejoraba significativamente la confianza y la seguridad del equipo.

Homenaje y legado institucional

La ceremonia fúnebre destacó por su marcada carga simbólica y emotiva. Los asistentes participaron en cánticos tradicionales y aplausos, además de exhibir un álbum fotográfico que mostraba los años de servicio del can, quien siempre fue tratado con el respeto de un agente.

Durante el acto, se realizó el ritual conocido como "los tres ra", una tradición policial que simboliza la unión y el respeto profundo. Los efectivos presentes señalaron que aunque su misión ha finalizado, el ejemplo de nobleza del perro permanecerá en sus corazones.

"Algunos ángeles no tienen alas, tienen cuatro patas. Tienen una mirada profunda que ninguno de nosotros nos vamos a olvidar. Por nuestro amigo Vagu, vamos a dar los tres 'ra' característicos", indicaron.

Este gesto subraya la importancia que tuvo el animal para los agentes. La institución reafirmó que el recuerdo de Vaguito perdurará como un referente de fidelidad institucional, inspirando a los miembros del cuerpo policial a continuar con su labor basada en el compromiso diario.

El legado de este perro rescatado invita a reflexionar sobre el impacto positivo de la empatía en la seguridad pública. La historia de Vaguito en la PNP demuestra que la lealtad y el servicio y el servicio definen a un verdadero héroe de cuatro patas.