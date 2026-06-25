Independencia: Hallan sin vida a reconocido campeón de marinero en su vivienda

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La muerte de un destacado campeón de marinera ha conmocionado a sus allegados tras ser hallado sin vida en su domicilio de Independencia. El hallazgo ocurrió cuando sus parientes, alarmados por su ausencia, ingresaron a su propiedad para buscar respuestas sobre su paradero.

Detalle del hallazgo y las sospechas familiares

La familia acudió al inmueble al notar que el hombre no respondía a sus llamadas. Al llegar, encontraron la puerta principal asegurada con llave. Tras ingresar, descubrieron que el cuerpo presentaba signos de violencia, hematomas y se encontraba semidesnudo.

Según el sobrino de la víctima a través de cámaras de Latina Noticias, al notar la falta de respuesta, la familia decidió explorar el inmueble, confirmando sus temores al hallar a su familia sin vida. Además, advirtieron que el entorno estaba alterado y se percibía un fuerte mal olor.

"Nos pusimos a indagar y, como un día antes, el lunes, él había compartido con sus amigos, entonces el martes ya ha estado muy metido en el trabajo. Dijimos, de repente llega mucho más tarde porque a veces llega tarde o a veces comparte", señaló el familiar.

Los parientes notaron la falta de objetos esenciales, incluyendo el celular, la billetera y el router de internet. Esta situación reforzó la teoría de que el deceso de José Antonio Pérez Ferreyros no fue natural, pidiendo de inmediato la intervención policial.

Análisis de las cámaras de seguridad en la zona

Las cámaras de vigilancia fueron fundamentales para establecer los hechos. Se registró el ingreso de cuatro amigos de la víctima el lunes por la noche. Tres de ellos se retiraron la madrugada del martes, mientas el último salió horas después.

Según el sobrino, el último sujeto captado por las cámaras dejó el domicilio llevando una mochila cargada con pertenencias. Este comportamiento ha sido clave para que las autoridades centren su investigación en los acompañantes que estuvieron presentes durante esa última reunión.

Las diligencias continúan bajo reserva para esclarecer el suceso. Se espera que el registro audiovisual permita identificar a los responsables de la muerte de José Pérez Ferreyros de 53 años y obtener respuestas sobre el trágico fin del campeón de marinera.

La investigación por la muerte de veterano danzante en Independencia sigue abierta. La PNP analiza todas las pistas para determinar si las personas que aparecen en el material audiovisual guardan alguna responsabilidad con el deceso del campeón de marinera y puedan recibir las sanciones requeridas.