DANA Aníbal alcanzará su mayor intensidad entre este lunes 17 y martes 18 de agosto: sierra enfrentará nieve, granizo y tormentas

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las condiciones meteorológicas en diversas regiones del Perú cambiarán durante estos días debido a la presencia de la DANA Aníbal, fenómeno atmosférico asociado con una masa de aire frío en niveles altos de la atmósfera.

Según la información difundida por el Senamhi, el sistema se encuentra sobre el océano Pacífico, al norte de Chile, y tendrá una mayor incidencia en sectores de la sierra central y sur.

Sierra concentra los mayores efectos

El periodo de mayor intensidad está previsto entre este lunes 17 y martes 18 de agosto , por lo que las autoridades y especialistas recomiendan mantenerse atentos a la evolución del fenómeno y a las actualizaciones oficiales.

Las regiones que podrían experimentar los principales efectos en la sierra sur son Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Tacna. En la sierra central, el fenómeno tendrá incidencia en Junín, Huancavelica, Huánuco y Pasco.

El geofísico David Pareja, director de la Escuela Profesional de Geofísica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explicó que el comportamiento de la DANA será diferente según la ubicación y altitud de cada zona. "Hay que diferenciar lo que va a suceder en la región costera y en la región de nuestro ande", sostuvo.

En las zonas ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar se prevé la presencia de nieve y otras precipitaciones sólidas. Mientras tanto, en sectores de menor altitud podrían registrarse granizadas y tormentas eléctricas. A ello se sumaría un incremento de la velocidad del viento en distintos puntos de la región andina.

Uno de los principales riesgos estaría relacionado con el tránsito terrestre en las zonas de mayor altitud. El especialista señaló que una precipitación intensa de granizo podría generar dificultades en vías ubicadas por encima de los 4.000 metros, como ocurre en sectores de Ticlio.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la costa sur se esperan lloviznas y/o lluvias de fuerte a extrema intensidad.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia, organízate con tus vecinos y señala rutas de evacuación pic.twitter.com/rQ0pQo4S5f — Senamhi (@Senamhiperu) August 17, 2026

Costa central también sentirá cambios

Aunque la sierra concentrará los principales efectos de la DANA Aníbal, las condiciones meteorológicas también podrían variar en la costa central y sur del territorio nacional.

En Lima y otras zonas costeras se espera un incremento de la humedad, mayor nubosidad y la posibilidad de lluvias intermitentes. Sin embargo, el impacto exacto sobre la capital dependerá de cómo evolucione el fenómeno durante los próximos días.

"Habrá un incremento en la velocidad del viento a lo largo de nuestra región andina. Ya pasando a la costa, vamos a tener mayor humedad, nubosidad y una alta ocurrencia de probabilidad de lluvias intermitentes tanto en la costa central y sur del territorio peruano", precisó Pareja.

El meteorólogo Fernando Mestanza también advirtió sobre las consecuencias que pueden generar las precipitaciones sólidas y el descenso de las temperaturas, particularmente para los cultivos.

"Las precipitaciones sólidas son muy adversas a la realidad, traen como consecuencia el granizo, que es muy letal porque va a malograr cualquier cultivo", explicó.

De acuerdo con el pronóstico citado en el informe, el fenómeno comenzó a generar cambios desde la noche del domingo 16 de agosto, tendrá su mayor intensidad entre el 17 y 18, y su disminución se proyecta desde el 20 de agosto. El Senamhi continuará monitoreando las condiciones y comunicará cualquier modificación en el pronóstico.

La DANA Aníbal traerá varios días de condiciones meteorológicas cambiantes, con especial impacto en la sierra centro y sur. Mientras las zonas altoandinas afrontarán nieve, granizo y tormentas, la costa podría experimentar mayor humedad, nubosidad y lluvias intermitentes, por lo que será clave seguir las actualizaciones oficiales.