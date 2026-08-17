Elecciones regionales y municipales 2026: ¿Cuándo tendremos la lista de candidatos oficiales?

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que para el sábado 5 de septiembre se tendrá definida la lista de candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, luego de que concluyan los procedimientos vinculados con las renuncias y retiros de candidaturas presentados durante el proceso electoral.

Más de 700 renuncias en proceso

Eder Quiroz, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JNE, señaló que hasta el momento se han registrado más de 700 renuncias y 22 retiros de candidaturas para los próximos comicios.

Según explicó, estas solicitudes vienen siendo atendidas por la Gerencia General del organismo electoral de manera célere, debido a que el cronograma establecido para las elecciones ya se encuentra en marcha.

Cabe recordar que el 5 de agosto fue la fecha límite fijada para que los candidatos presentaran sus solicitudes de renuncia o retiro de candidaturas. A partir de ese momento, las autoridades electorales continuaron con la evaluación y resolución de los pedidos correspondientes.

🔎 ¿Quieres conocer quiénes postulan en tu circunscripción?

En #VotoInformado del JNE puedes consultar las candidaturas y sus hojas de vida para las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026.

📌 Verifica la información en fuentes oficiales para unas #EleccionesSinFake

1/2 pic.twitter.com/JnKJzYBvaY — JNE Perú (@JNE_Peru) August 11, 2026

Fechas clave del cronograma electoral

El representante del JNE también informó sobre las siguientes etapas previstas dentro del cronograma de las ERM 2026. En particular, indicó que el 20 de agosto los Jurados Electorales Especiales (JEE) deberán resolver las tachas presentadas por ciudadanos contra determinadas candidaturas por presuntos incumplimientos de la legislación electoral.

Estas decisiones, sin embargo, todavía podrán ser revisadas por las instancias correspondientes. De acuerdo con lo señalado por Quiroz, los cuestionamientos serán resueltos en última y definitiva instancia el 4 de septiembre, un día antes de que se conozca oficialmente la relación final de candidatos inscritos.

"Desde el 5 de setiembre, la ciudadanía conocerá a todos los candidatos que queden inscritos para participar en las elecciones regionales y municipales, a llevarse a cabo el 4 de octubre", declaró Quiroz ante la prensa.

De esta manera, el JNE prevé que el proceso de definición de candidaturas quede cerrado un mes antes de la jornada electoral, permitiendo que los ciudadanos conozcan con anticipación quiénes competirán por los distintos cargos regionales y municipales.

Plataforma habilitada para conocer a los candidatos

Por medio de una publicación difundida en sus redes sociales, el organismo electoral invitó a los ciudadanos a informarse sobre los candidatos de sus respectivos distritos, provincias y regiones antes de acudir a las urnas. La plataforma digital busca facilitar el acceso a información verificada para que los votantes puedan comparar las propuestas y tomar una decisión de manera informada.

Según el JNE, mediante "Voto Informado" los electores podrán conocer a los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, así como revisar sus principales propuestas.

La plataforma habilitada por medio de este enlace está diseñada para que los ciudadanos puedan realizar consultas de acuerdo con su distrito, provincia o región, permitiéndoles identificar a los candidatos que se presentan en los distintos cargos de elección popular.

Consulta información oficial sobre las candidaturas de tu distrito, provincia o región en Voto Informado.

Infórmate. Compara. Decide. https://t.co/syb47HaBhh pic.twitter.com/3zWG9BVx4R — JNE Perú (@JNE_Peru) August 8, 2026

Asimismo, el organismo encargado del proceso electoral enfatizó la importancia de que los ciudadanos revisen la información oficial antes de emitir su voto y reducir la desinformación, que suele proliferarse con rapidez en esas épocas del año.

Con la resolución de las renuncias, retiros y tachas pendientes, el organismo electoral se encamina a cerrar la lista definitiva de postulantes para las ERM 2026. El 5 de setiembre será una fecha clave para conocer oficialmente a los candidatos que llegarán a las urnas el próximo 4 de octubre.