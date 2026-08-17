Miguel Estrada, exministro de Vivienda, advierte deficiencias en el alcantarillado: "Lima no está diseñada para lluvias"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ingeniero Miguel Estrada, decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI y exministro de Vivienda, señaló que las intensas lluvias evidencian las deficiencias de la infraestructura de la capital. Asimismo, exhortó a las instituciones a revisar y mejorar las redes de alcantarillado para evitar nuevas inundaciones.

Lima no cuenta con condiciones para afrontar lluvias

Miguel Estrada aseguró que la capital no está diseñada ni preparada para soportar episodios de lluvias intensas, como el registrado durante la madrugada en Villa El Salvador y otros distritos aledaños.

"Lima no está diseñada para una zona de lluvia. Recordemos la última gran lluvia fue en enero de 1970 cuando se inundó gran parte de la ciudad de Lima, y sin tener el crecimiento urbano que tenemos actualmente. Las ciudades se diseñan teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas", afirmó.

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Distritos deben adoptar medidas preventiva

El exparlamentario señaló que estamos presenciando los primeros efectos de un eventual fenómeno El Niño, por lo que sería necesario adoptar medidas para adaptar cada distrito a sus principales deficiencias frente a las condiciones climáticas.

"Ya estamos viendo los efectos del cambio climáticos y del fenómeno El Niño. Por lo tanto, hay que repensar en el diseño de las ciudades acá en la adaptación al cambio climático.", indicó.

Cada institución tiene su rol

Asimismo, puntualizó que la gestión del sistema de drenaje y alcantarillado no es labor de Sedapal, sino que involucra a la Municipalidad de Lima y a cada jurisdicción local de manera articulada, labor que, según indicó, ya se viene trabajando en la actualidad.

"(...) El trabajo va a ser el diseño de las redes de alcantarillado, y esto no corresponde a Sedapal, ellos ven agua y saneamiento. Las redes de alcantarillado las ve la Municipalidad distrital con la Provincial, y acompañados del ministerio de Vivienda. Me parece bien que estén haciendo un trabajo en conjunto...", declaró..

La madrugada del lunes 17 de agosto se pronunciaron inundaciones en varios sectores de VES y VMT

En una entrevista con Exitosa, el ingeniero Miguel Estrada, decano de Ingeniería Civil de la UNI y exministro de Vivienda, sostuvo que las fuertes precipitaciones dejaron en evidencia las falencias de la infraestructura de Lima. Asimismo, instó a las autoridades a evaluar y reforzar el sistema de alcantarillado para prevenir futuras inundaciones.