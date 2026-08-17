¿Habrá calor o lluvias? Así puedes revisar el pronóstico del clima en tu celular y recibir alertas, según el Senamhi

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Atento al clima. Descubre de manera fácil y sencilla si habrá calor, frío o lluvias, mediante el aplicativo móvil del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Conoce todos los detalles de esta herramienta para saber cómo estará el tiempo antes de salir de casa.

Senamhi Perú Móvil: Pronóstico del clima en tiempo real

Conocer el pronóstico del tiempo antes de salir de casa puede ayudar a organizar mejor tus actividades diarias, precisamente en estos días en que las recientes lluvias en Lima, Tacna y otras regiones del país son alertadas.

Para tomar tus precauciones, recuerda que el Senamhi cuenta con una app útil que permite a la ciudadanía en general consultar información sobre el estado del tiempo, clima y los avisos hidrometeorológicos a nivel nacional desde el celular. Se trata del "Senamhi Perú Móvil" que se encuentra disponible para todos los dispositivos móviles Android e iOS.

Esa aplicación te brinda información de las condiciones meteorológicas de la zona donde te encuentres en el momento de su uso. Puedes descargar la app a través de este ENLACE, recordando que, no solo ofrece un vistazo general del tiempo, sino que proporciona datos procesados y validados provenientes de la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas del Senamhi, garantizando información confiable desde diversos puntos del país.

Alerta del clima mediante el aplicativo 'Senamhi Perú Móvil'.

¿Cómo activar la alerta del clima en tu celular?

"Senamhi Perú Móvil" te proporciona el pronóstico del clima para los próximos tres días, con información sobre las condiciones atmosféricas previstas y las temperaturas máximas y mínimas. Para su correcto funcionamiento, el usuario debe autorizar el acceso a su ubicación mediante geolocalización y mantener activado el GPS.

Descarga la aplicación en el teléfono móvil e ingresa a 'Inicio' para ver el clima actual en tu ubicación. Una vez dentro de la app podrás conocer los avisos meteorológico con la opción "Clima"; los avisos hidrometeorológicos con la opción "Hidro", las temperaturas mínimas en la pestaña "Temperaturas" y los riesgos climáticos en agricultura en la pestaña "Agro".

Para activar las alertas del clima en tu celular debes tener en cuenta lo siguiente:

En dispositivos Apple como iPhone: revisa la app clima y la lista de ubicaciones. Seguidamente, toca el botón más (+) y luego elige notificaciones y da en guardar y clic en "listo".

revisa la app clima y la lista de ubicaciones. Seguidamente, toca el botón más (+) y luego elige notificaciones y da en guardar y clic en "listo". En dispositivos Android: mantén el GPS activo y podrás crear un widget en la pantalla de tu equipo. La información extraída es de The Weather Channel.

@senamhi_peru #ElTiempoEnTusManos "App Senamhi Perú Móvil" Accede a información con datos oficiales sobre el estado del tiempo, clima y los avisos hidrometeorológicos a nivel nacional. 📲 https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.senamhi.appv2&hl=es&pli=1 ♬ sonido original - senamhi_peru

Funciones destacadas del Senamhi Perú Móvil

Entre sus funciones más destacadas del "Senamhi Perú Móvil" se encuentran:

Pronóstico extendido: Brinda información sobre las condiciones atmosféricas y temperaturas máximas y mínimas para los próximos tres días.

Brinda información sobre las condiciones atmosféricas y temperaturas máximas y mínimas para los próximos tres días. Avisos de riesgo: Si el usuario se encuentra en una zona de peligro inminente, la aplicación mostrará el mensaje directo: "Este aviso le puede afectar".

Si el usuario se encuentra en una zona de peligro inminente, la aplicación mostrará el mensaje directo: Monitoreo hidrológico: Permite realizar un seguimiento al nivel de los ríos (ascenso o descenso), una función crítica para la prevención de riesgos en comunidades cercanas a fuentes de agua.

Permite realizar un seguimiento al nivel de los ríos (ascenso o descenso), una función crítica para la prevención de riesgos en comunidades cercanas a fuentes de agua. Información para sectores específicos.

En conclusión, tener instalada la aplicación oficial del Senamhi y mantener activadas sus notificaciones puede ser una herramienta práctica para conocer si se esperan lluvias, calor, frío u otros cambios meteorológicos.