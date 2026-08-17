María Pía Copello y su inesperada visita a ATV: ¿se prepara para conducir 'Combate'?

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Pía Copello volvió a estar en el ojo de los seguidores luego de su inesperada visita a ATV. La conductora habría tenido una reunión con un productor del canal, un detalle que alimentó las especulaciones sobre su posible llegada a Combate: Nueva Generación.

¿María Pía será conductora de 'Combate'?

Todo comenzó luego de que María Pía Copello fuera vista en las instalaciones de ATV. La presencia de la conductora no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a generar comentarios entre quienes siguen de cerca sus pasos en la televisión peruana.

Según se comentó en un podcast, María Pía y un productor tenían programada una reunión en ATV para el viernes a las 4:00 p. m. Este encuentro habría sido suficiente para que empezaran las versiones sobre una eventual incorporación de la presentadora al canal.

Y claro, con el regreso de Combate a la televisión, la pregunta cayó por su propio peso: ¿María Pía Copello podría convertirse en la nueva conductora del reality?

La posibilidad tomó todavía más fuerza después de que Ethel Pozo leyera en su podcast algunos comentarios de usuarios que mencionaban a María Pía como una posible conductora de Combate: Nueva Generación.

Hasta el momento, sin embargo, no existe una confirmación oficial que vincule a la presentadora con el programa ni que confirme su ingreso a ATV.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones, aunque la visita de María Pía Copello al canal y la mencionada reunión han dejado a más de uno con la curiosidad encendida.

Mr. Peet podría volver a 'Combate'

Mientras crecen los rumores alrededor de María Pía Copello, ATV ya confirmó oficialmente el regreso de Combate bajo el nombre de Combate: Nueva Generación.

El anuncio fue realizado el viernes 14 de agosto a través de las redes sociales del canal, donde se presentó esta nueva etapa con el lema: "¡Esta nueva generación será bacán!".

La propuesta contempla nuevos participantes provenientes de la cantera de chicos reality y mantendrá elementos tradicionales del formato, como la competencia entre los equipos rojo y verde.

Pero no solo los nuevos rostros han despertado expectativa. También está pendiente conocer qué figuras conocidas volverán a formar parte del programa. Uno de los nombres que aparece en esta conversación es el de Peter Arévalo, conocido por el público como Mr. Peet.

El locutor confirmó que sostuvo reuniones preliminares con la producción y reconoció que volvió a encontrarse con antiguos compañeros en ATV. "Por ahora nos hemos reunido preliminarmente. Todo muy bien, muy bien, y vamos a ver más adelante lo que se da", señaló.

Por ahora, María Pía Copello no ha sido anunciada como conductora de Combate, pero su visita a ATV y la reunión con un productor mantienen abierta esa posibilidad.