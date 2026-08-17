Intensas lluvias en Lima Sur: Minsa anuncia cómo actuar para prevenir el dengue y la leptospirosis

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras conocerse las inundaciones en distintos distritos de Lima Sur, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció una serie de recomendaciones para evitar el contagio de dengue y la leptospirosis.

Minsa alerta por riesgo de contagio de dengue y la leptospirosis

Luego que se diera a conocer algunas de las zonas que se han visto afectadas por la acumulación de agua por la llovizna que se reportó la noche del domingo 16 de agosto, el Ministerio de Salud (Minsa) ha anunciado por su cuenta oficial algunas recomendaciones para prevenir enfermedades que están relacionadas con estas condiciones como: el dengue y la leptospirosis.

Paso a paso: Ministerio de Salud brinda recomendaciones cómo actuar para protegernos del dengue y la leptospirosis



El sector exhorta a la población seguir estas medidas en prevención a otras enfermedades infecciosas.



➡️ Más información: https://t.co/R7rbRW4qsK pic.twitter.com/xjkyN1RZ1b — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 17, 2026

Recomendaciones ante la situación tras las lloviznas

Como parte de las acciones de prevención impulsadas por el Minsa, la institución insta a la población a que tomen en cuenta los siguientes puntos:

Evitar el contacto con agua estancada o inundaciones; si es necesario, utilizar botas de jebe.

Lavarse constantemente las manos.

Lavar y almacenar correctamente los alimentos.

Consumir agua hervida.

Ante la identificación de fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor muscular (especialmente en espalda baja y piernas), dolor abdominal, enrojecimiento de ojos, náuseas, vómitos y diarrea, tomar acción

Evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano.

¿Cómo se transmite la leptospirosis?

Animales portadores: Los animales infectados alojan la bacteria en sus riñones.

Expulsión: La bacteria sale al ambiente a través de la orina del animal.

Contaminación ambiental: La orina contamina el agua de lluvia, el suelo húmedo, el lodo o los alimentos.

Ingreso al organismo: La bacteria entra por heridas en la piel, ojos, nariz o boca al tener contacto con agua estancada o lodo tras inundaciones.

Afectación de órganos: Viaja por la sangre hacia el hígado y los riñones, iniciando los síntomas.

¿A qué número comunicarse en caso de una sospecha de contagio de dengue o leptospirosis?

Para reportar casos o consultar aspectos relacionados con el dengue, leptospirosis y otras infecciones, el Minsa pone a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito de información y orientación a través de la Línea 113.

Asimismo, se puede acceder a este servicio mediante los aplicativos WhatsApp o Telegram a los números 952 842 623 y 955 557 000.

Finalmente, a causa de las intensas lluvias que han afectado Lima Sur, el Ministerio de Salud (Minsa) ha anunciado qué acciones de prevención tomar ante un posible contagio de dengue, leptospirosis, entre otras infecciones que estén relacionadas con inundaciones o acumulación de agua.

