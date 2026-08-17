¿Por qué sonó la alerta Sismate HOY en tu celular? Esto se sabe sobre la notificación

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tu celular sonó o vibró este lunes 17 de agosto? Conoce todos los detalles de por qué el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó la alerta del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) hoy.

Alerta Sismate sonó hoy en Perú: ¿Cuál fue el motivo?

Mientras todos se encontraban realizando sus actividades del día a día, se vieron sorprendidos en la mañana de este lunes 17 de agosto por un fuerte sonido que salía de sus dispositivos móviles. Ante este hecho, los peruanos no tardaron en cuestionarse si se trataba de una alarma por un sismo, terremoto, tsunami u otro fenómeno en el país.

Pues bien, según se dio a conocer, a través del Sismate, herramienta tecnológica puesta a disposición del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Senamhi lanzó la "alerta por lloviznas" del 17 al 19 de agosto. De acuerdo a la notificación, las precipitaciones continuarán y también el incremento de vientos en sectores cercanos al litoral.

En ese marco, Indeci se suma a la alerta y precisa a través de Sismate, que ante estos fenómenos naturales, se aconseja a la ciudadanía a reforzar los techos de sus viviendas, transitar con precaución por la presencia de superficies resbaladizas. Además, insta a todos a mantenerse atentos a las indicaciones que puedan brindar las autoridades ante estas situaciones.

Senamhi lanza alerta Sismate por "lloviznas" del 17 al 19 de agosto.

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