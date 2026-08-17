IPD presenta denuncia por fumigación en VIDENA mientras deportistas se encontraban dentro del albergue

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) informó este lunes 17 de agosto sobre las acciones adoptadas tras lo ocurrido el domingo por la tarde en el albergue de la VIDENA, donde se realizaron labores de fumigación mientras deportistas permanecían en el interior de las instalaciones.

La entidad anunció además una investigación administrativa para determinar quiénes autorizaron o permitieron estos trabajos, que no estaban programados para ese sector en esa fecha.

IPD presenta denuncia penal

A través de un comunicado, la institución señaló que su presidente, Sergio Ludeña Visalot, se encuentra en la VIDENA junto a efectivos de la Comisaría de San Luis, luego de presentar la denuncia penal correspondiente por los hechos. La medida busca que las autoridades competentes puedan esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

Según precisó el IPD, la denuncia está relacionada con "las labores de fumigación realizadas en el albergue mientras se encontraban deportistas en su interior". La institución remarcó que viene colaborando con las autoridades para facilitar las diligencias que permitan establecer cómo se desarrollaron estos trabajos y quiénes estuvieron involucrados en su autorización o ejecución.

"El titular del IPD se encuentra brindando todas las facilidades y colaboración necesarias a las autoridades para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades por la presunta exposición al peligro de los deportistas", indicó la entidad.

De esta manera, el organismo deportivo busca que el caso sea investigado por las instancias correspondientes y que se establezca si existieron actuaciones que pusieron en riesgo a los atletas que se encontraban en el recinto.

Anuncian investigación administrativa

Además de la denuncia penal, el IPD anunció el inicio de una investigación administrativa interna para determinar las responsabilidades que correspondan dentro de la institución.

El comunicado precisa que esta investigación estará orientada a identificar a las personas que hubieran autorizado o permitido estas labores, considerando un elemento relevante: los trabajos de fumigación no se encontraban programados para ese sector de la VIDENA durante la fecha en que ocurrieron los hechos.

"Considerando que la fumigación no estaba programada para dicho sector en esa fecha", el IPD informó que se realizarán las acciones necesarias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la intervención.

La institución también reafirmó que la protección de los deportistas constituye una prioridad y que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer el caso.

"El Instituto Peruano del Deporte reafirma que la seguridad, salud y bienestar de nuestros deportistas son una prioridad y que se adoptarán todas las acciones necesarias para esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades correspondientes", sostuvo.

El IPD busca esclarecer lo ocurrido mediante una denuncia penal y una investigación administrativa interna. Ambas acciones permitirán determinar cómo se autorizó la fumigación y establecer las responsabilidades correspondientes, mientras la institución asegura que la seguridad y bienestar de los deportistas son una prioridad.