Protagonista de pelea viral en Surquillo rompe su silencio: "Como buen peruano, yo me sé defender"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La pelea viral en Surquillo que involucró a trabajadores de una reconocida marca de helados y a los ocupantes de una camioneta sigue dando que hablar. Javier Valladares, uno de los protagonistas del enfrentamiento, rompió su silencio y explicó cómo comenzó el altercado que terminó con un extintor utilizado durante la gresca.

Problema comenzó por una camioneta

Según el testimonio de Javier Valladares, de 27 años, todo ocurrió en la cuadra 1 de la calle María Elena Moyano, en Surquillo. El joven trabaja como repartidor de helados al por mayor y contó que se encontraba descargando productos junto a un compañero en una panadería cuando surgió el problema.

Tal como reveló Reporte Semanal, una camioneta terminó invadiendo uno de los carriles del camino, complicándole la bajada al resto de los choferes, incluyendo a los repartidores de helados.

Las cámaras de seguridad registraron que los ocupantes permanecieron varios minutos en el lugar y, según el testimonio de Valladares, comenzaron los insultos y las provocaciones.

"Este problema se ha dado porque otros me han buscado. Yo no he buscado ningún problema, evito la violencia, pero siempre como buen peruano, yo me sé defender", relató el joven.

La situación fue subiendo de tono hasta que los ocupantes de la camioneta bajaron del vehículo y empujaron a los repartidores. Fue entonces cuando, en medio de los intercambios verbales, Valladares y uno de los involucrados decidieron enfrentarse directamente.

"Tomé la decisión de pelearme contra él. Uno contra uno. No pensé que llegara a más, que iba a haber todo ese show que toda la gente ha visto", declaró.

El extintor que terminó en medio de la pelea

Lo que inicialmente parecía una pelea entre dos personas terminó involucrando a más participantes. Las imágenes captadas por vecinos desde un tercer piso muestran a cuatro hombres en medio de la confrontación, mientras otras personas observaban la escena.

La situación se volvió todavía más complicada cuando un tercero intervino. En medio de la confusión, Valladares tomó un extintor y lo lanzó contra uno de sus oponentes. El objeto terminó impactando en la cabeza del involucrado y liberó polvo químico, generando preocupación entre quienes estaban cerca.

Luego de que el video se hiciera viral, el protagonista reconoció que su reacción no fue la adecuada y mostró arrepentimiento por lo ocurrido.

"Creo que no fue buena (mi reacción), pero hay momentos que el ser humano a veces se deja llevar por la cólera. Nadie es perfecto y yo lamentablemente me nublé ese momento y me ganó", reconoció.

Además, Valladares ofreció disculpas públicas a los vecinos de Surquillo y aseguró que buscará evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

"Mi labor no es pelear por la calle y hacer problemas. Me encuentro muy arrepentido de lo que hice y no volverá a pasar. Voy a controlarme mejor y dedicarme a mi trabajo", manifestó.

Así, Javier Valladares, protagonista de la pelea viral en Surquillo, rompió su silencio para explicar cómo se inició el enfrentamiento y reconocer que se arrepiente de haber utilizado el extintor durante la gresca.