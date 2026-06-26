Trujillo: Excandidato municipal es capturado tras ser buscado por la Interpol por tráfico de drogas

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú capturó en el distrito de Laredo al exaspirante municipal Víctor Eduardo Mantilla Julca quien presentaba una orden de detención internacional de la Interpol por encontrarse presuntamente implicado en el grave delito de tráfico ilícito de drogas en la región norteña.

Detalles del operativo policial en Trujillo

Los efectivos policiales intervinieron al investigado en la cuadra tres del jirón San Ignacio del mencionado distrito trujillano. El ciudadano de cuarenta y siete años de edad no opuso resistencia alguna al momento de ser interceptado por todos los agentes del orden.

Las autoridades informaron que el ex candidato a la alcaldía de El Porvenir contaba con una requisitoria internacional vigente de Alerta Roja. La justicia norteña lo requiere penalmente por la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización dentro de una red ilícita.

El detenido permanecía oculto en la provincia norteña para evadir los procesos judiciales iniciados en su contra por presuntos vínculos delictivos. Tras corroborar minuciosamente sus datos en el sistema de requisitorias los custodios policiales procedieron con su traslado inmediato hacia la dependencia policial más cercana.

Antecedentes del investigado y situación legal

El historial del ciudadano intervenido registra una postulación electoral formal durante los comicios municipales desarrollados en el año dos mil dieciocho. Adicionalmente la Oficina Nacional de Procesos Electorales peruana le impuso una sanción económica posterior debido a la omisión total de informes sobre aportes financieros.

Los archivos de las fuerzas del orden también señalan una intervención ocurrida en el año dos mil nueve por supuestos delitos patrimoniales. En aquella oportunidad las unidades policiales trujillanas lo interceptaron junto a otros individuos sospechosos tras un presunto asalto con armas de fuego operando.

El caso ha pasado a disposición de los magistrados competentes para tramitar todos los requerimientos solicitados por los organismos judiciales del extranjero. El Ministerio Público coordinará las acciones legales necesarias para definir el internamiento del procesado según los mandatos vigentes de la ley penal nacional.

Fue excandidato por el distrito de El Porvenir.

La intervención realizada demuestra la efectividad de las coordinaciones internacionales porque la Policía captura a excandidato buscado por Interpol en Trujillo. Las evaluaciones correspondientes continuarán en estricto cumplimiento de los protocolos establecidos por el Estado peruano para resolver la situación jurídica definitiva de forma regular.

El destino del investigado quedará bajo la estricta responsabilidad de las salas judiciales encargadas de formalizar la entrega internacional correspondiente. Las altas entidades del orden público ratificaron que continuarán ejecutando operaciones integrales para desarticular todas las agrupaciones delictivas que pretendan burlar la justicia peruana.