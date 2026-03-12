Van 1177 distritos declarados en emergencia, según último informe de Indeci

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, informó en la última conferencia de prensa brindada desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) que ya van 1177 distritos a nivel nacional que han sido declarados en emergencia por las intensas lluvias presentadas en diversas regiones del país hasta este 12 de marzo. La cifra ha aumentado desde el último reporte presentado hace tan solo tres días.

1177 distritos declarados en emergencia

Durante el último reporte ofrecido desde el COEN, el jefe de Indeci informó sobre el número de distritos declarados en emergencia, cifra que ha aumentado tras el último registro presentado el pasado 9 de marzo.

Si bien el pasado lunes se informó que el 52% de los distritos han sido declarados en emergencia. Al día de hoy, jueves 12 de marzo, la cifra se ha incrementado hasta un 62%.

Así, indicó que al momento se han declarado en emergencia a 1177 distritos por existir un riesgo inminente o por los daños ocasionados por el fenómeno. Precisó que las cifras van variando periódicamente en medida de los estudios del impacto del fenómeno presentado.

Vásquez precisó que producto de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño se han generado 3092 emergencias, con las cuales 22 mil 493 personas han quedado damnificadas.

63 fallecidos en lo que va del año

Como lamentable consecuencia, 63 personas han fallecido a causa de estos acontecimientos. De estos, la mayoría se han registrado en el departamento de Áncash. Además, del total 12 de los decesos se produjeron durante este mes de marzo.

En cuanto a la infraestructura comprometida, el titular del Indeci indicó que se han contabilizado 1112 viviendas destruidas y 8515 inmuebles han quedado inhabilitados.

Ante ello, para atender parte de las emergencias, el Gobierno aprobó la autorización de transferir más de 66 millones de soles a 29 municipalidades en nueve regiones del país.

Con la entrega de esta suma monetaria, los municipios deberán ejecutar intervenciones inmediatas con el fin de atender las necesidades por la emergencia de lluvias asociadas al fenómeno del Niño.

El jefe del Indeci indicó que los departamentos del país más afectados por las lluvias siguen siendo Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios.

