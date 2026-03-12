RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Atención!

Lluvias intensas en 15 regiones: Senamhi advierte precipitaciones de alerta naranja para las próximas 24 horas

Fuerte fenómeno climatológico previsto para 15 regiones estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento hasta la tarde del viernes 13 de marzo.

Lluvias intensas se percibirá en 15 regiones en 24 horas.
12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/03/2026

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en 15 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 070, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del viernes 13 de marzo en las regiones de Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre De Dios, Pasco, Piura, Puno y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

  • Áncash: Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay. 
  • Ayacucho: Huanta y La Mar.
  • Cajamarca: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. 
  • Cusco: Calca, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi.
  • Huancavelica: Tayacaja.
  • Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Humalíes, Huánuco, Lauricocha, Pachitea y Puerto Yawowilca.
  • Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo Tarma y Yauli. 
  • La Libertad: Ascope, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.
  • Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.
  • Lima: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. 
  • Madre de Dios: Manu  y Tambopata.
  • Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.
  • Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Sechura.
  • Puno: Carabaya y Sandía.
  • Ucayali: Atalaya.

En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro.

Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor incidencia sobre la zona alta sur, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así como, lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte (Tumbes y costa de Piura, Lambayeque y La Libertad). En la costa centro se prevén lluvias de ligera intensidad, de manera dispersa.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en los próximos días las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'

