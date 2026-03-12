Lluvias intensas en 15 regiones: Senamhi advierte precipitaciones de alerta naranja para las próximas 24 horas

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en 15 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 070, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta la 1:00 p. m. del viernes 13 de marzo en las regiones de Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre De Dios, Pasco, Piura, Puno y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Áncash : Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay.

: Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay. Ayacucho : Huanta y La Mar.

: Huanta y La Mar. Cajamarca : Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Cusco : Calca, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi.

: Calca, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi. Huancavelica : Tayacaja.

: Tayacaja. Huánuco : Ambo, Dos de Mayo, Humalíes, Huánuco, Lauricocha, Pachitea y Puerto Yawowilca.

: Ambo, Dos de Mayo, Humalíes, Huánuco, Lauricocha, Pachitea y Puerto Yawowilca. Junín : Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo Tarma y Yauli.

: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo Tarma y Yauli. La Libertad : Ascope, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

: Ascope, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú. Lambayeque : Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Lima : Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Madre de Dios : Manu y Tambopata.

: Manu y Tambopata. Pasco : Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Piura : Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Sechura.

: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Sechura. Puno : Carabaya y Sandía.

: Carabaya y Sandía. Ucayali: Atalaya.

En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro.

Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor incidencia sobre la zona alta sur, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así como, lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte (Tumbes y costa de Piura, Lambayeque y La Libertad). En la costa centro se prevén lluvias de ligera intensidad, de manera dispersa.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la sierra se prevé precipitaciones (lluvia, granizo y nieve) de moderada a fuerte intensidad.



Asimismo, se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva alta sur y costa nortehttps://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas pic.twitter.com/wk4AKb4vDR — Senamhi (@Senamhiperu) March 12, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en los próximos días las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.