Miralles anuncia que ducto de GNV terminaría de repararse este viernes y advierte sanciones por alza de combustibles

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del reporte del gobierno frente a las lluvias a nivel nacional, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, ofreció detalles sobre la reparación del gasoducto de Megantoni y lanzó advertencias contra el incremento especulativo de precios en combustibles.

La premier explicó que los trabajos han comenzado a avanzar con mayor rapidez de lo previsto y que la restitución del servicio se concretaría antes de lo anunciado inicialmente.

"Vamos a reducir esa meta inicial que se había previsto. Recordarán que el primer anuncio que se dio fue que el día domingo se terminaba de restituir o reparar el tubo. Esto, se ha informado, que será el viernes, lo que nos va permitir que el fin de semana podamos tener previsto la restitución del servicio; nos mantenemos dentro de esa estimación", señaló.

Alza de precios y especulación

Miralles abordó la preocupación ciudadana por el incremento de precios en combustibles distintos al GLP. Subrayó que no existe desabastecimiento de otros combustibles y que los aumentos responden únicamente a prácticas especulativas, afirmando que, pese al aumento de la demanda, el stock es suficiente hasta el restablecimiento del suministro de GNV.

"Resaltar que no existe desabastecimiento de los otros combustibles. [Hacemos un llamado a] estas empresas que distribuyen estos combustibles para que sean responsables y no levanten el precio. Si un bien es escaso, puede incrementar el precio, pero este no es el caso porque, si bien hay demanda adicional, hay suficiente cantidad de ellos".

La premier detalló además que el comité de crisis revisa diariamente el stock y la autonomía de abastecimiento de hidrocarburos, que actualmente se mantiene entre 12 y 15 días. Por lo mismo, insistió en que no existe razón que justifique un aumento en el precio del GLP y otros combustibles.

Miralles reconoció también que factores externos como la guerra en Medio Oriente influyen en el precio del petróleo, pero aclaró que la tendencia reciente ha sido a la baja, por lo que aseguró que "no hay ninguna razón para que estos precios aumenten".

Llamado a la responsabilidad y sanciones

La premier pidió a las empresas evitar prácticas de sobre-stock que distorsionan el mercado y limitan el acceso de otros consumidores. Asimismo, anunció la coordinación con Osinergmin, Indecopi, SUNAT y el Ministerio Público para aplicar sanciones efectivas contra quienes incurran en alzas injustificadas.

"Hago un llamado aquí a que esto pare y que los ciudadanos que vean que si hay establecimientos que se están comportando inadecuadamente, hagan una denuncia, para que este equipo pueda sancionar drásticamente".

El anuncio busca transmitir confianza en la capacidad del gobierno para resolver la crisis energética. Sin embargo, la advertencia contra la especulación en combustibles refleja la tensión entre la oferta suficiente y el comportamiento de algunos distribuidores. La narrativa oficial combina un mensaje de eficiencia técnica con un llamado político a la responsabilidad empresarial y la vigilancia ciudadana.