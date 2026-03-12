Irregularidades en obra de Costa Verde ocasionan más de 3 millones en pérdidas al Gobierno Regional del Callao

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Contraloría General de la República puso al descubierto una red de deficiencias y pagos indebidos en la obra "Vía Costa Verde - Tramo Callao". Según el reciente Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 002-2026-2-5355-AC, la gestión de este proyecto dejó un forado económico de S/ 3 170 286.10, lo que ha derivado en responsabilidades civiles y administrativas para 19 exservidores públicos.

Ciclovías sin sustento

Uno de los hallazgos más críticos se centra en la ciclovía, la auditoría reveló que el GORE Callao modificó el diseño original sin estudios técnicos de hidráulica, suelos o demanda de ciclistas para definir el ancho, la capacidad y la continuidad de la vía.

Posteriormente, estos mismos funcionarios autorizaron y pagaron las partidas de imprimación bituminosa, pavimento coloreado y bordillo tipo II, vinculadas a la ejecución de la ciclovía, pese a que estas presentaban deficiencias constructivas en la carpeta asfáltica y ausencia de drenaje en el bordillo, incumpliendo así las especificaciones técnicas previstas en el expediente técnico. Esto generó un perjuicio económico a la entidad por S/ 1 028 808.21.

Perjuicios adicionales

El informe detalla que la entidad regional pagó por trabajos que nunca se realizaron o que fueron deficientes:

Se ocasionó un perjuicio económico de S/ 1 122 639.38 . por la partida denominada "Resanes de Muro Piano" pero en tramos que no correspondía reconocer ni pagar y por la partida no ejecutada de "Mantenimiento de Muro New Jersey".

. por la partida denominada "Resanes de Muro Piano" pero en tramos que no correspondía reconocer ni pagar y por la partida no ejecutada de "Mantenimiento de Muro New Jersey". No ejecutaron un plan de mantenimiento para preservar las áreas verdes (gras americano y palmeras "washingtonia robusta") sembradas en la berma central de la obra, ocasionando la pérdida total de dicho espacio y un perjuicio valorizado en S/ 919 911.92 .

para preservar las áreas verdes (gras americano y palmeras "washingtonia robusta") sembradas en la berma central de la obra, ocasionando la pérdida total de dicho espacio y . El GORE del Callao pagó seis valorizaciones de la ejecución de la obra fuera del plazo establecido por la normativa, ocasionando el reconocimiento y pago de intereses legales al contratista que estuvo a cargo de la supervisión por el monto de S/ 96 753.21.

Seguridad vial comprometida

Los auditores de Contraloría también evidenciaron la inejecución de seis señales preventivas P-61 "CHEVRON", cuya finalidad es orientar al conductor en el sentido de una curva pronunciada, que el expediente técnico estipuló para las curvas en "U" de la "Vía Costa Verde - Tramo Callao".

Esto ocasionó un perjuicio en contra de la entidad por S/ 2 173.38, pero también se comprometió la seguridad vial de los usuarios.

La auditoría recomienda al titular del Gobierno Regional del Callao adoptar las acciones que permitan al órgano competente efectuar el deslinde de las responsabilidades de los 19 exfuncionarios y exservidores involucrados en los hechos