Inicio de clases se posterga al 23 de marzo en Ayacucho: Serios daños en colegios por lluvias

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante los daños identificados en colegios tras los huaicos, el inicio de clases escolares ha sido postergado hasta el lunes 23 de marzo en el distrito de Ayna, en Ayacucho. Así lo determinó la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de La Mar este jueves.

Año Escolar 2026 es postergado tras daños por lluvias

En los últimos días, el desborde del río Sankirhuato y los huaicos registrados en dicho distrito de la ciudad de San Francisco ocasionó cuantiosos daños en el poblado, incluyendo a las instituciones educativas.

Mediante un comunicado, UGEL La Mar informó que, el último 11 de marzo, cinco días antes del inicio oficial de clases dispuesto por el Gobierno, un equipo de especialistas realizó una visita técnica a los colegios afectados por la emergencia.

La inspección buscó evaluar el estado de la infraestructura educativa, los servicios básicos, las vías de acceso y las labores de limpieza y retiro de sedimentos, con miras a al inicio del Año Escolar 2026.

"Tras la evaluación, se determinó reprogramar el inicio de clases para el 23 de marzo, debido a la falta de condiciones como el restablecimiento del servicio de agua, accesos seguros y lluvias continuas", anunciaron.

Según indicaron, esta medida tiene por objetivo "garantizar la seguridad y el bienestar" de los alumnos y de toda la comunidad educativa.

Las autoridades educativas informaron que, en caso de que las condiciones no permitan el desarrollo seguro de clases presenciales, se evaluará ampliar el plazo de inicio por una semana más.

Asimismo, listaron todos los colegios públicos que están incluidos en esta reprogramación para conocimiento de la ciudadanía.

"Las instituciones educativas consideradas para la reprogramación son: I.E. N.° 425-40, I.E. N.° 38387, I.E. "San Francisco", I.E. N.° 39017, I.E. N.° 311, I.E. N°425-50, I.E. N°38391, I.E. "Walter Peñaloza", I.E. N°425-86, y I.E. N°39017 (inicial)", precisaron.

Van 1177 distritos declarados en emergencia, según Indeci

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, informó desde Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) que ya van 1177 distritos a nivel nacional que han sido declarados en emergencia por las intensas lluvias presentadas hasta este 12 de marzo.

La cifra ha aumentado desde el último reporte presentado hace tan solo tres días. Si bien el pasado lunes se informó que el 52% de los distritos han sido declarados en emergencia. Al día de hoy, jueves 12 de marzo, la cifra se ha incrementado hasta un 62%.