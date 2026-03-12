Osiptel revela que usuarios tienen derecho a dar de baja sus servicios de telecomunicaciones sin trabas

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Quedan pocos días para que se conmemore el Día del Consumidor el cual se celebra todos los 15 de marzo. En el merco de esta fecha, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) volvió a dar alcances a los ciudadanos acerca de la facilidad con la que deben contar para cortar o dar de baja a cualquier servicio de telecomunicaciones con el que cuenten.

Usuarios podrán dar de baja a cualquier servicio de telecomunicación con el que cuenten

La entidad adscrita a la PCM, informó que los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones cuentan con derechos fundamentales que deben conocer y requerir su cumplimiento. Uno de los más importantes es dar de baja o terminar el contrato de su servicio de telefonía móvil o fija, servicio de internet o televisión de paga sin condicionamientos ni explicaciones.

La solicitud de baja solo puede ser presentada por el abonado o titular del servicio y puede gestionarse a través de los canales de atención de la empresa operadora, como presencial, telefónico, aplicativos web o móviles (Mi Movistar, Mi Entel, Mi Claro, Mi Bitel). La empresa está obligada a registrar el pedido y entregar un código o constancia.

Para los casos en que existan inconvenientes o negativa de la empresa, los usuarios pueden acudir al formulario digital "Quiero Salirme" del OSIPTEL (click aquí), que facilita la gestión de la baja de manera directa. Luego de que los usuarios completan los datos requeridos en el formulario, el organismo regulador se pondrá en contacto con ellos para la revisión de sus casos.

Además de la baja del servicio, el OSIPTEL promueve que los usuarios conozcan y defiendan sus otros nueve derechos esenciales los cuales son:

• Elegir libremente el servicio, plan o promoción.

• Recibir el contrato de servicio.

• Contar con un servicio ininterrumpido y de calidad.

• Presentar reclamos y recibir un código de atención.

• Acceder a información clara, detallada y actualizada.

• Recibir un recibo de pago detallado.

• Mantener el mismo número al cambiar de operadora (portabilidad gratuita).

• Bloquear el equipo y suspender el servicio por pérdida o robo.

• Suspender temporalmente el servicio.

Ante cualquier duda, el OSIPTEL recordó que los usuarios pueden comunicarse con el FonoAyuda 1844, acudir a los centros de atención desplegados en todo el país o escribirnos en https://teayudamos.osiptel.gob.pe/.

En resumen, en el marco del Día del Consumidor, Osiptel deja en claro que cualquier usuario pueda dar de baja a todo servicio de telecomunicación con el que cuenten.