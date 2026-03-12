Gobierno acelera reposición de GLP y condena "alza irracional de precios" de combustibles

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la desesperación por el alza excesiva de precios de los combustibles a nivel nacional, el Gobierno, mediante el Ministerio de Energía y Minas, volvió a ratificar el stock disponible y anunció que acelerará la distribución de GLP para su rápida reposición.

Minem anuncia reposición de GLP ante escasez

A tres días de la regularización total de la distribución de gas natural y GNV, según indicó el Ejecutivo, miles de usuarios no solo han denunciado escasez de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en los grifos, sino también la subida de precios del balón de gas.

Ante esta situación, este jueves, el Minem emitió un comunicado donde aseguró que se cuenta con stock e inventarios de todos los combustibles para cubrir la demanda en todo el Perú.

Precisó que, en el caso de la gasolina regular y diésel, existe autonomía suficiente por, aproximadamente, dos semanas, ya que "hay cargamento en marcha para seguir abasteciendo al mercado nacional.

Además, el sector Energía y Minas anunció que ordenó la agilización de la distribución del GLP, que se encuentra escaseando en distintos grifos de Lima.

🔴 COMUNICADO 🔴 El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informa a la ciudadanía lo siguiente: #GobiernoPresente pic.twitter.com/TPgdi0XyCt — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) March 12, 2026

"Asimismo, hemos dictado medidas para agilizar la distribución de GLP, facilitando la recuperación y reposición rápida de sus inventarios, en beneficio de la población", agregó el Minem.

Asimismo, el Ejecutivo subrayó que "el alza irracional de precios no tiene fundamento" y que "la especulación y el acaparamiento de productos son sancionados por ley".

En ese sentido, advirtió que se está fortaleciendo la fiscalización junto con Osinergmin e Indecopi en todo el país, para intentar sancionar y frenar el aprovechamiento de algunas empresas frente a la crisis energética.

Finalmente, el Minem reafirmó que, este fin de semana, "se normalizará el abastecimiento de gas natural a las industrias, transporte y otros sectores".

GNV estará disponible en grifos a partir del 14 de marzo, confirmó el presidente

Tras anunciar que existe "un mejor escenario" respecto a la crisis del gas natural, el presidente José María Balcázar confirmó que el GNV volverá a los grifos a partir de este sábado 14 de marzo, tras la culminación de los arreglos de las tuberías de gas este viernes.

El presidente precisó que la reapertura de la distribución de GNV asegurará que el transporte público y las industrias accedan nuevamente a este combustible con normalidad.

Tras este proceso "ordenado y responsable", el Ejecutivo espera que, para el domingo 15 de marzo, "la distribución del gas se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao".