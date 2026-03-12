Elecciones 2026: Jefe de la ONPE revela que resultados de la primera vuelta podría saberse el 13 de abril

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Importante anuncio. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, reveló este jueves 12 de marzo, que los resultados de la primera vuelta electoral podrían estar prácticamente definidas al mediodía del lunes 13 de abril.

El cálculo sobre las tendencias a quiénes podrían gobernar al Perú desde el próximo 28 de julio del 2026 lo dijo a exactamente un mes de realizarse la jornada democrática en todo el Perú y parte del extranjero, a través de un evento organizado por IDEA Internacional.

¿A qué hora se tendrían los primeros resultados preliminares el 12 de abril?

De acuerdo con lo señalado por el titular del organismo electoral, en menos de 24 horas de celebrarse los comicios electorales se podría tener un panorama más que definido con referente a la votación de las 36 fórmulas presidenciales que participarán en el proceso.

En ese sentido indicó, que al promediar las 8:00 p. m. del mismo domingo 12 de abril, se contarían con los resultados provenientes del exterior y de algunas mesas de Lima.

Posteriormente, alrededor de las 11:00 p. m., se tendría un aproximado del 80 % de las actas procesadas en Lima y Callao. La intención de voto que se empiece a mostrar sería prácticamente definitiva para enmarcar a quiénes irán a una segunda vuelta, el próximo domingo 7 de junio.

Si eres miembro de mesa descarga tu credencial

Desde el 3 de marzo, los ciudadanos que fueron elegidos miembro de mesa ya pueden iniciar el trámite para obtener virtual o presencialmente, sus credenciales que los reconocen como tal ante el electorado y los personeros de los partidos políticos.

Según la entidad, el primer paso para obtener la credencial es ingresar a la siguiente página web: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. Una vez al interior de la plataforma deberás colocar el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) para saber si fuiste elegido miembro de mesa.

De ser miembro de mesa para los comicios del 12 de abril, te aparecerá la opción "Descarga tu credencial", donde solo tendrás que escribir el código de verificación que se encuentra en tu documento de identidad (dígito ubicado al costado del número de DNI) y tu fecha de nacimiento.

Si bien es cierto que la descarga es inmediata, también puedes hacer lo propio de manera presencial en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) correspondientes a tu jurisdicción, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Finalmente, de tener alguna duda sobre a cuál ODPE asistir, puedes llamar al (01) 417-0630, opción 1. Toma en cuenta que, debes llevar tu DNI para que el encargado confirme tu identidad, antes de proceder a entregarte tu credencial.