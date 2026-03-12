Gobierno autoriza transferencia de S/ 66 millones para distritos por emergencia

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

29 municipios de nueve regiones del Perú obtendrán la transferencia de más de 66 millones de soles con el fin de atender las emergencias desatadas por las fuertes lluvias y huaicos.

El anuncio fue respaldado por la presidente del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, durante la última conferencia de prensa realizada desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Aprueban transferencia de más de 66 millones

Para atender las emergencias desatadas por las intensas lluvias, el Gobierno autorizó la transferencia de más de 66 millones de soles distribuidos en nueve regiones entre las que se encuentran: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, San Martín y Ucayali. De estos, son 29 las municipalidades que serán concedidos con tal transferencia.

Con la entrega de esta suma monetaria, los municipios deberán ejecutar intervenciones inmediatas con el fin de atender las necesidades por la emergencia de lluvias asociadas al fenómeno del Niño.

La premier Miralles precisó que estos recursos estarían destinados a la infraestructura educativa, saneamiento, riego y vialidad. Ello, con el fin de atender a la población afectada. Se espera que con la transferencia, más de 14,000 ciudadanos se vean beneficiados.

1177 distritos en estado de emergencia

Miralles brindó una actualización sobre el número total de distritos que ahora se encuentran en estado de emergencia climática. Así, precisó que se ha presentado un aumento en el número de distritos 1892 distritos debido al impacto de las lluvias.

Si bien el pasado lunes se informó que el 52% de los distritos han sido declarados en emergencia. Al día de hoy, jueves 12 de marzo, la cifra se ha incrementado hasta un 62%.

Así, 1,177 distritos de un total de 1,892 se encuentran en emergencia por existir un riesgo inminente o por los daños ocasionados por el fenómeno. Esta cifra también fue ratificada por el el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero.

"Son 1,177 distritos de 1,892 los que están declarados en emergencia y que tienen o el peligro inminente o la afectación que está causando estragos en la vida de la población", indicó.

Se señaló que debido a la continuidad de las lluvias se generaron 3092 emergencias. Con ello, 22 mil 493 personas han quedado damnificadas, evidenciado el impacto ocasionado por las fuertes lluvias.

