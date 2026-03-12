Elecciones 2026: Reniec anuncia atención hasta los fines de semana previo al 12 de abril

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. Este jueves 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció su servicio de atención exclusiva de entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI) durante todos los fines de semana hasta el desarrollo de las elecciones generales, el domingo 12 de abril.

¿Qué oficinas de atenderán este sábado 14 y domingo 15 de marzo?

El organismo que preside Carmen Velarde Koechlin, informó que este sábado 14 y domingo 15 de marzo continuarán con esta medida en diversas agencias ubicadas en Lima y en diferentes regiones del Perú, como, por ejemplo, Piura, Trujillo, Ayacucho, Ica, entre otros.

En ese sentido, te compartimos las sedes y los horarios de atención que tendrán durante este fin de semana:

Sábado 14 de marzo: Sedes en Lima abrirán sus puertas al público desde las 08.15 a. m. hasta la 1.45 p. m. Mientras que las oficinas de Piura , Trujillo , Chimbote , entre otras, lo harán solo hasta la 12.45 p. m.

abrirán sus puertas al público desde las hasta la Mientras que las de , , , entre otras, lo harán solo hasta la Domingo 15 de marzo: Las oficinas seleccionadas de Lima atenderán para la entrega del DNI de 08.15 a. m. hasta la 1.45 p. m. A su vez, en La Libertad y Cajamarca lo harán solo hasta 12.45 p. m.

Si deseas saber cuáles serán las sedes a nivel nacional que atenderán el fin de semana para la entrega del DNI, ingresa al siguiente enlace.

¿Cómo realizar el procedimiento virtual?

Desde el Reniec buscan que más personas recurran a la virtualidad al momento de realizar todo tipo de trámite. A continuación, te explicamos cómo realizar el procedimiento desde el lugar donde te encuentres para que adquieras tu DNI electrónico 3.0. para que luego puedan ser recogidos en las sedes más cercanas a ti.

Realiza el pago con el código 02121 , mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP , previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe , agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito , siendo el monto a pagar S/ 30 .

con el , mediante los del Reniec: o , previa de un en la de la entidad (aquí). También puede pagarse vía , del o o , siendo el . Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular . Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones .

el del Reniec en el . Esta permitirá la del ciudadano con la y la del DNI tomando en cuenta las . Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI" .

desde una o y elegir la . Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

los datos que se solicita y la agencia más cercana o de su preferencia para el del DNI electrónico. Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

del trámite al registrado. En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0 .

También, puedes ingresar a este link para encontrar el paso a paso de la renovación de DNI azul caduco o por caducar a DNI electrónico. Es necesario recordar que, los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencias.

De esta manera, el Reniec continúa con su campaña de atención ininterrumpida para que la mayor cantidad de peruanos puedan obtener su DNI antes del día de las elecciones.