Ola de criminalidad: Mininter se reunió con transportistas en medio de crisis por inseguridad ciudadana

Autoridades del Ministerio del Interior (Mininter) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) mantuvieron una reunión con representantes del transporte urbano, en medio de la creciente ola de criminalidad organizada y delincuencia en el país.

Ministro Begazo no participó de la reunión

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo del Estado realizó una publicación en donde brindó breves detalles sobre lo que fue este encuentro, el cual no contó con la presencia del ministro Hugo Begazo de Bedoya.

"En reunión con transportistas se ratificó el compromiso de fortalecer la investigación criminal y el trabajo articulado", escribieron en sus redes sociales, el último miércoles 11 de marzo.

Es así que, la reunión se llevó a cabo el último miércoles 11 de marzo, en las instalaciones del Ejecutivo. Se contó con la presencia del viceministro de Seguridad Pública, José Zapata Morante, así como del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, entre otros oficiales generales.

Dicho encuentro tuvo la finalidad de recibir a los transportistas para que los mismos, expongan los problemas que los aquejan día a día. Al respecto, las mencionadas autoridades habrían expuesto sus planteamientos frente a los casos de violencia y extorsión que se siguen presentando día a día.

Transportistas manifestaron su preocupación

En tal sentido, transportistas expresaron su preocupación ante los casos de criminalidad que vienen impactando no solo a conductores, sino también perjudican a las empresas que brindan este servicio y a los propios pasajeros que, se ven expuestos ante diversos ataques armados.

Al respecto, el viceministro Zapata hizo mención sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, señalando que este constituye una "herramienta" de gestión que tiene la finalidad de fortalecer la respuesta del Estado ante estos actos.

Además, se buscaría mejorar la articulación de diversas instituciones y consolidar acciones frente a las organizaciones criminales. Por su parte, el comandante general PNP, Arriola, ratificó el compromiso de intensificar las labores de investigación e inteligencia.

Nuevo ataque armado

Cabe mencionar que, esta reunión se dio luego de que se reportó un nuevo ataque contra el servicio de transporte urbano. Esta vez se trató de un conductor de la empresa Santa Catalina, quien fue baleado a bordo de su unidad mientras se trasladaba por Villa El Salvador.

De esta manera, los ataques armados contra transportistas se continúan presentando, por lo que ellos han exigido, una vez más, al Gobierno que se implementen medidas más drásticas para poder frenar a ola de criminalidad que se vive en el país.