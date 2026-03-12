VRAEM: Fiscalía logra condena de 20 años de prisión para tres miembros de Sendero Luminoso

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La justicia peruana impuso 20 años de prisión efectiva a tres integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, luego de que la Fiscalía especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo demostrara su participación dentro de esta estructura subversiva que mantiene presencia en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron que los sentenciados formaban parte de la organización terrorista y realizaban actividades vinculadas a su funcionamiento, lo que permitió que el tribunal los declare culpables por el delito de afiliación a organización terrorista.

De acuerdo con la información oficial, los acusados integraban el Militarizado Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (MPCP), una facción que aún mantiene presencia en el Vraem, zona considerada estratégica por la presencia de cultivos ilegales de coca y rutas vinculadas al narcotráfico.

Según el Ministerio Público, durante el juicio se logró demostrar que los procesados participaban en labores de apoyo dentro de la estructura del grupo, lo que incluye tareas logísticas y actividades que facilitaban el funcionamiento de la organización armada.

🚨 #ResultadoFiscal | Fiscalía en Derechos Humanos logró que se condene a 20 años de prisión efectiva a tres miembros que integraron la organización terrorista Sendero Luminoso, en el Vraem, entre 2021 y 2024. Todos eran personas de confianza de José Quispe Palomino.... pic.twitter.com/a6PVh8NkxO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 12, 2026

Pruebas presentadas durante el juicio

En el juicio oral, la Fiscalía sustentó su acusación mediante testimonios, documentos y otros elementos de prueba, los cuales permitieron demostrar la responsabilidad penal de los acusados dentro del grupo subversivo.

En procesos similares relacionados con terrorismo, el Ministerio Público ha explicado que las investigaciones se sustentan en diversos elementos, como declaraciones de testigos, informes policiales, pericias y reconocimientos, con el objetivo de acreditar la participación de los implicados dentro de la organización.

Además de la pena privativa de libertad, las sentencias por delitos de terrorismo suelen incluir medidas complementarias como el pago de reparación civil al Estado y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, dependiendo de cada caso.

Presencia de Sendero Luminoso en el VRAEM

El VRAEM es una de las zonas donde todavía operan remanentes de Sendero Luminoso, grupo que mantiene actividad en áreas de difícil acceso de la selva central del país. En este territorio, la organización ha sido vinculada a actividades de apoyo logístico y protección de rutas utilizadas por el narcotráfico.

Investigaciones fiscales han señalado que algunos miembros del grupo cumplen funciones como combatientes, transportistas de armamento o colaboradores logísticos. En varios casos, las detenciones se producen durante operativos donde se incauta armamento, municiones o material explosivo utilizado por la organización.

Según el Ministerio Público, las sentencias obtenidas en estos procesos buscan sancionar a quienes integran estructuras terroristas y garantizar la tranquilidad pública, en el marco de la lucha contra este tipo de delitos en el país.