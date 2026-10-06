Pleno de la Cámara de Diputados no aprueba texto sustitutorio de facultades legislativas de la Comisión de Constitución

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Con 73 votos en contra, 49 votos a favor y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó el texto sustitutorio de delegación de facultades legislativas que había elaborado y aprobado la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, el pasado 1 de octubre.

En su sesión plenaria llevada a cabo este martes 6 de octubre, la representación nacional mandó al archivo el documento presentado por las bancadas de Ahora Nación, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno, luego de haber pasado a un cuarto intermedio para definir una fórmula definitiva, porque inicialmente no se encontró un consenso entre las fuerzas políticas.

#PlenoDeDiputados I Con 73 votos en contra, 49 a favor y 2 abstenciones, el texto sustitutorio del dictamen en mayoría de la Proposición Legislativa 98, que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño, no alcanzó los votos requeridos para su aprobación. En consecuencia, se inicia la sustentación y el debate del primer dictamen en minoría referido a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. October 7, 2026

Texto proponía darle facultades el Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y El Niño

Como se recuerda, la Comisión de Constitución que preside Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), aprobó hace una semana el texto sustitutorio multipartidario de facultades legislativas que le otorgaba 90 días al Poder Ejecutivo sobre dos materias: seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.

Sobre el texto mención, se precisa que para la materia para combatir la delincuencia se divide en seis ítems, destacándose el fortalecimiento del régimen de control y regulación migratoria y del sistema penitenciario.

Asimismo, para atender la emergencia climática, se proponía darle facultades al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para que disponga y ejecute, de manera directa y excepcional, la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días calendario contados desde la ocurrencia de una emergencia o desastre, priorizando la atención de la población afectada en situación de vulnerabilidad, esto en el marco del fenómeno El Niño, entre otras propuestas.

Fuerza Popular retira segundo texto en minoría

La bancada de diputados de Fuerza Popular presentó este martes 6 de octubre un nuevo texto sustitutorio en minoría, a fin de que el Gobierno tenga 120 días para legislar en seguridad ciudadana, simplificación administrativa, desarrollo productivo, innovación, agraria y riesgo; reforma del Estado y vivienda y saneamiento.

El anuncio fue dado a conocer por el Jaime Abensur en la sesión del Pleno, pasada las 8:00 p. m. de hoy. Asimismo, solicitó que se debata el primer texto en minoría presentado hace 24 horas.

En ese sentido, desde el partido que preside la presidenta Keiko Fujimori propone la incorporación de las Fuerzas Armadas para que refuerce el trabajo de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país.

El texto plantea darle un marco legal a las fuerzas castrenses para que sean víctimas de enjuiciamientos por asumir funciones que constitucionalmente no le corresponden, como por ejemplo, el ingreso a las cárceles.

Vale recordar que, esta misma disposición fue planteada en el texto del Ejecutivo en su texto de origen de fecha 28 de agosto; no obstante, no fue considerada en el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Constitución, lo que causó una serie de cuestionamientos desde Fuerza Popular, al considerar clave la presencia del Ejército para intensificar las acciones contra la delincuencia.