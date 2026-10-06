El último tango: Argentina golea 3-0 a Benín en la despedida de Lionel Messi

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Llegó el final de una de las etapas más gloriosas en la historia del deporte. Lionel Messi le puso cierre a su carrera en la Selección Argentina tras disputar el último de sus 208 encuentros en la victoria 3-0 sobre Benín. En una velada inolvidable en el Estadio Monumental, el diez lideró el triunfo al brindar dos asistencias y marcar su último gol de penal. Más allá del resultado, la jornada sirvió para rendir tributo a un icono cuya trayectoria redefinió la grandeza del fútbol argentino.

Emoción en la previa, ovación al minuto 10 y resistencia africana

La jornada festiva en el recinto de Núñez arrancó con momentos de profunda emotividad desde el canto de los himnos, donde las lágrimas del capitán reflejaron el peso del adiós. A los diez minutos de iniciado el juego, las acciones se detuvieron por completo para dar paso a una atronadora ovación de todo el estadio , gesto al que se sumaron respetuosamente los jugadores del cuadro visitante.

En lo deportivo, el conjunto de Benín no fue un mero observador y plantó cara durante los primeros 45 minutos. La escuadra africana aprovechó algunos desacoples locales para generar peligro en el arco argentino, mientras que Messi rozó la apertura del marcador mediante un tiro libre lejano y un remate incómodo tras pase de Lautaro Martínez. Pese a las intenciones del equipo de Lionel Scaloni, el marcador terminó en cero antes del descanso.

El paso por los vestuarios permitió al conjunto albiceleste reajustar sus piezas y salir con mayor determinación al terreno de juego. Con una circulación de balón más fluida, el dominio territorial se hizo evidente en los primeros minutos de la etapa complementaria.

La zurda prodigiosa, el gol 126 y la consagración de un legado

La resistencia visitante se rompió al inicio del segundo tiempo gracias a un tiro de esquina ejecutado por Messi que encontró el cabezazo de Nicolás Otamendi, quien también jugó su último partido con la camiseta nacional. Minutos más tarde, el capitán volvió a vestirse de asistidor para habilitar al juvenil Nico Paz, autor del 2-0.

El momento cumbre de la noche aconteció sobre los 26 minutos del complemento, cuando el juez cobró un penal a favor de la Argentina. Desde los doce pasos, Lionel Messi definió con clase para establecer el 3-0 definitivo y celebrar su tanto número 126 con la camiseta nacional, desatando la locura en las tribunas del Monumental.

"Leo Messi" Por sus comentarios finales en su despedida de Argentina: "Quisiera venir toda la vida porque jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar", tiró el mejor jugador de la historia. https://t.co/1b6tkvpQHc — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 7, 2026

Con el pitazo final se cerró el capítulo internacional de un jugador que lo ganó absolutamente todo, incluidas la Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima. Sus compañeros lo alzaron en hombros mientras la afición le entregó un aplauso interminable en agradecimiento por más de dos décadas de magia.

En ese sentido, Messi concluyó su ciclo con la Selección Argentina habiendo transformado el fútbol de su país para siempre, dejando una huella imborrable que perdurará en la memoria de las futuras generaciones.