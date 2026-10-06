Lionel Messi rompe en llanto durante su conmovedor discurso de despedida de la selección argentina

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La noche en la ciudad de Buenos Aires se tiñó de profunda nostalgia y gratitud infinita tras el pitazo final en el césped del Estadio Monumental. Luego de sellar una contundente e inobjetable victoria por 3-0 frente al combinado de Benín, el foco de atención mundial dejó de lado el resultado deportivo para centrarse exclusivamente en la figura de Lionel Messi.

El capitán y máximo emblema histórico de la selección argentina tomó el micrófono ante más de ochenta mil almas que coreaban su nombre sin cesar. Lo que comenzó como un protocolar mensaje de agradecimiento rápidamente se transformó en un desgarrador y sincero desahogo emocional, marcando el cierre definitivo de un ciclo legendario de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.

Las lágrimas y el conmovedor mensaje del capitán

El momento cumbre de la velada, catalogado de inmediato como una "despedida imposible de olvidar", se produjo cuando al astro rosarino se le quebró la voz al intentar articular sus pensamientos frente a su público.

"Lo primero que pienso es en mi viejo", fue una de las sentidas frases que logró pronunciar antes de romper en un profundo e incontenible llanto que conmovió a todos los presentes y a los millones de espectadores que seguían la transmisión en directo.

"El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida. [...] Voy a extrañar muchísimos jugar acá", dijo emocionado.

Las imágenes del icónico número diez visiblemente abrumado por la emoción, con el rostro bañado en lágrimas mientras asimilaba que no volvería a disputar un encuentro oficial con su país, se viralizaron instantáneamente. Este emotivo discurso final reflejó la inmensa carga sentimental de un jugador que, tras superar innumerables críticas y frustraciones, logró alcanzar la cima del mundo y ganarse el amor incondicional de todo su pueblo.

Un legado imborrable forjado entre la resiliencia y la gloria

Durante su sentida alocución, el delantero hizo un repaso mental por los hitos que marcaron su extensa travesía de doscientos ocho partidos internacionales y ciento veinticinco goles anotados.

Agradeció encarecidamente el inquebrantable apoyo de los fanáticos argentinos, reconociendo que el camino hacia la consagración absoluta no estuvo exento de severos obstáculos, dudas y dolorosas derrotas en el pasado, haciendo mención al reciente Mundial 2026, donde si bien no lograron el sueño de llevarse la copa, apreció el momento compartido.

Su aliento entrecortado y sus sinceras muestras de cariño evidenciaron que, más allá de los invaluables trofeos, su mayor victoria fue haber forjado un vínculo indisoluble con su hinchada. El desgarrador llanto de Lionel Messi en el corazón del recinto deportivo trasciende la simple despedida de un extraordinario futbolista; representa el ineludible adiós de un ícono que redefinió la historia del deporte mundial.

Su emotivo discurso, sellado con genuinas lágrimas de gratitud inmensa, cierra de manera poética y sumamente humana una trayectoria irrepetible que quedará grabada a fuego en la memoria colectiva. Argentina despide así, formalmente, a su inolvidable capitán, abrazando el legado eterno de una de las máximas leyendas del balompié.